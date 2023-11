Kim Kardashian sous le charme de Francis Ngannou ?

Un supposé message de Kim Kardashian adressé à Francis Ngannou est devenu viral sur le web, mais après quelques recherches, tout ceci s’apparente bien à une fake news. Cependant, la fausse rumeur n’a pas manqué d’animer les débats sur les réseaux sociaux, voire d’être relayée dans certains médias.

La prestation sur le ring de Francis Ngannou face à Tyson Fury n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions de célébrités, la plupart très élogieuses. Elle n’aurait pas manqué de faire réagir également Kim Kardashian avec un message pour le moins étonnant. La carrière du combattant est source d’inspiration et un modèle de réussite. Il est devenu un sportif reconnu dans le monde entier avec son triomphe à l’UFC avant de quitter la ligue de MMA dirigée par Dana White pour rejoindre la ligue PFL et de s’essayer à la boxe anglaise face à Tyson Fury dans un combat perdu par décision des juges, mais pendant lequel il a impressionné les observateurs en mettant à terre le Britannique.

En attendant sa prochaine apparition sur le ring, plusieurs médias ont révélé que Kim Kardashian aurait déclaré à l’égard de l’athlète camerounais : “J‘aime l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou. Je me sens connectée à cet homme sur le plan spirituel et émotionnel. Je ressens une forte alchimie. Ce sera un plaisir de visiter bientôt le Cameroun.”. Un message relayé par de nombreux comptes sur le réseau social X et par quelques sites web. La publication du Média MMArena de ces propos a même cumulé plus de 10 millions de vues, mais aucune source fiable ne fait mention de ces mots de l’ex-femme de Kanye West.

En effectuant quelques recherches, il apparaît rapidement que malgré le buzz sur les réseaux de cette déclaration qui a bien amusé les internautes, elle s’avère être une fake news lancée par un média africain.

Kim Kardashian 🎙️ : “J’aime l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou. Je me sens connecté à cet homme sur le plan spirituel et émotionnel. Je ressens une forte alchimie. Ce sera un plaisir de visiter bientôt le Cameroun.” pic.twitter.com/AUPfJWBM6Q — ARENA (@MMArena_) November 10, 2023

Kim Kardashian quand Francis Ngannou va se connecter à elle spirituellement et émotionnellement https://t.co/oVYWzqMku2 pic.twitter.com/9Gmmq4I51k — LA CAGE (@yl_lacageMMA) November 10, 2023