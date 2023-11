MMA : une très mauvaise nouvelle annoncée pour Conor McGregor

Grosse déception pour les fans de MMA, le retour dans l’octogone de Conor McGregor est encore repoussé. Son public va désespérer de le retrouver se battre dans la cage à l’UFC, la mauvaise nouvelle vient d’être confirmée.

Le dernier combat de Conor McGregor date du 10 juillet 2021 avec une défaite par TKO suite à une fracture de la cheville face à Dustin Poirier. Depuis plus de deux ans, les fans du combattant irlandais espèrent le revoir affronter un adversaire dans la cage, mais vont perdre patience face à son absence qui vient encore d’être prolongée. L’ancien champion des poids plumes de l’UFC est l’une des plus grandes stars du MMA dans le monde, sauf qu’il se fait très rare sur le ring et cela n’est pas près de s’arrêter.

Le grand retour du Notorious était initialement programmé pour le mois d’avril prochain à l’occasion de l’UFC 300, malheureusement cela ne devrait pas être le cas, car selon les propos de l’entraîneur de Conor McGregor, John Kavanagh à MMA Hour, le combattant irlandais est contraint de repousser une nouvelle fois la date à laquelle il va remonter dans l’octogone. « À la base, c’était avril, mais maintenant, c’est juillet. Ce n’est pas super, mais tu apprécies l’entraînement, alors continuons sur cette voie. » a-t-il confié. Ces derniers temps, McGregor a affiché un nouveau physique très affûté sur ses réseaux en dévoilant les images de son entraînement pour se préparer à reprendre la compétition, mais cela va donc encore être retardé et c’est confirmé par Dana White qui parle d’un combat pour l’été prochain.

Ce retour est désormais prévu pour une date au mois de juillet 2024. Aucune annonce officielle du côté de l’UFC pour le moment concernant le prochain combat de Conor avec sans doute l’Américain Michael Chandler comme adversaire qui aura attendu un an et demi pour cet événement.

John Kavanaugh is saying that the UFC is pushing Conor’s return from the initially intended April at #UFC300 to July, likely International Fight Week.

I'm just speechless at this point 🤦‍♂️

— notNotorious (@Notori6us) November 13, 2023