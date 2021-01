Dustin Poirier écrase Conor McGregor par TKO au 2ème round [Vidéo]

Conor McGregor a fait son retour sur le ring la nuit dernière, après sa victoire le 27 septembre 2014 à Las Vegas, l’Irlandais a été battu par Dustin Poirier lors de l’UFC 257 au deuxième round, plus de six ans après sa défaite, l’américain a donc obtenu sa revanche à Abu Dhabi.

Alors que les pronostics l’avaient annoncé comme vainqueur avant le combat, The Notorious n’aura pas réussi son grand retour dans l’octogone après une courte retraite. Conor McGregor aura tenu 2 rounds avant d’être mis KO par Dustin Poirier après 2 minutes et 32 secondes dans le second round suite à un enchaînement remarquable. Touché par un coup de pied de l’américain puis par une série de coups, l’Irlandais superstar du MMA mis au sol a été dépassé et battu par Dustin Poirier.

« Ma jambe est complètement détruite, je vais me reprendre, me lever du sol et repartir. Les styles font les combats, il y a beaucoup de superbes rencontres stylistiquement à prendre.

J’adopterai une approche différente pour la trilogie avec Dustin. » a réagi McGregor suite à sa défaite, blessé à la jambe, il est apparu avec une béquille pour s’aider à marcher sur les images après le combat.

« Il m’a fait mal avec sa gauche, rien ne s’est passé mais il m’a bien étourdi et s’il avait fait pression et qu’il m’aurait frappé à nouveau, je pense que j’aurais été vraiment blessé. J’étais comme un assassin et j’étais là pour exécuter. Je ne ressentais rien. » a commenté Dustin Poirier après cette belle victoire.

🔥 COUP DE TONNERRE ! Poirier surclasse McGregor et l’envoie dans les pommes ! KO impressionnant de la part de l’Américain qui prend sa revanche de la plus belle des manières… 📺 Une soirée à vivre 𝙚𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 sur RMC Sport 1 ! #RMCUFC #PoirierMcGregor2 pic.twitter.com/g5HXVQII1L — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 24, 2021

