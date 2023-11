Guy2Bezbar s’offre un feat avec une star du rap américain

Après l’album “Coco Jojo” paru en 2021, Guy2Bezbar prépare la sortie de son nouvel opus intitulé “Ambition” pour le 17 novembre et réserve une énorme surprise à son public avec une connexion inédite avec une pointure du rap aux États-Unis, le rappeur G-Eazy. Un extrait de leur morceau commun vient d’être dévoilé pour confirmer cette information.

Guy2bezbar et G-Eazy, c’est fait !

Guy2Bezbar s’apprête à présenter le deuxième album de sa carrière avec “Ambition”, un projet de 14 titres comprenant quatre invités : SDM sur “Dis-moi”, Jey et Josman pour “Hello”, Koba LaD pour “Henny bu”. Avant la parution de cet opus, il a dévoilé ces dernières semaines les clips “Tout l’été“, “Opération Dragon” 1 et 2. En marge de la promotion de cet album, le rappeur footballeur à l’US Ivry en National 3 vient de révéler une étonnante vidéo dans laquelle il apparaît en studio en compagnie de G-Eazy.

Le rappeur américain, avec 18 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et 8 millions d’abonnés sur Youtube, s’est fait connaître tout d’abord en 2014 avec le succès du titre “I Mean It” avec Remo avant de faire un carton en 2015 avec le tube “Me, Myself and I” en collaboration avec Bebe Rexha qui dépasse le milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming. Dans une séquence diffusée sur les réseaux, Guy2Bezbar et G-Eazy se retrouvent en studio d’enregistrement en train d’écouter un titre inédit en commun. Les deux artistes s’ambiancent sur ce morceau qui s’annonce comme une grosse collaboration franco-américaine à venir en cette fin d’année, même si, pour le moment, le featuring n’a pas encore été annoncé officiellement par l’un des rappeurs.