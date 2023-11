Booba demande à Shay de changer de blaze avec son flop incroyable

Booba n’a pas raté le retour musical de Shay avec une nouvelle connexion en compagnie de Niska et a décidé d’adresser un message plutôt virulent à l’ancienne membre du 92i avec qui il avait collaboré en 2011 sur le single Cruella pour la mixtape “Autopsie 4“.

Booba adresse un message hostile à Shay

Après le départ du 92i, Shay était restée en bons termes avec Booba. Mais depuis quelques mois et la participation de cette dernière au programme Nouvelle école sur Netflix, l’accusant de ne pas avoir les compétences pour être dans les membres du jury et juger les candidats, le rappeur français exilé à Miami a décidé de changer de position en allant au conflit avec plusieurs critiques, ses choix de carrière ou artistiques, alors qu’elle prépare la sortie de son troisième album faisant suite aux projets “Antidote” et “Jolie Garce”.

Dernièrement, Shay a annoncé la nouvelle que son nouvel opus est désormais prêt, avant de révéler un extrait inédit avec le morceau “Sans Cœur” en featuring avec Niska, tout en publiant plusieurs photos du tournage du clip de ce titre sur ses réseaux. Booba a réagi à l’une des publications avec le message : “Shay ça ne va pas faire oublier ton flop incroyable. Et pourquoi tu n’enlèves pas le « izi » à ton blaze. Faut enlever non ?!“. Dans un premier temps, B2O assure que les clichés assez explicites ne vont pas l’aider, avant de demander qu’elle modifie le pseudo sur ses réseaux qui est “shayizi” en retirant “izi”, une expression qu’il a lancée. Malgré leur différend, l’artiste belge n’a pas enlevé l’expression, ce qui n’est pas du goût de Kopp.

Shay n’a pas donné suite à cette requête et n’a pas changé son pseudo, et son dernier morceau a réussi à entrer cette semaine dans le Top 10 des singles les plus écoutés sur Spotify en France.