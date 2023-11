Shay réalise une performance historique avec Niska

Le retour triomphant de Shay en duo avec Niska est marqué par un record historique pour la rappeuse belge ! Le duo vient de réaliser un bel exploit dans le Top Singles avec leur nouvelle collaboration.

Après le succès de leur single “Liquide” il y a 4 ans, qui compte 50 millions de vues pour le clip et 38 millions de streams sur Spotify, puis des retrouvailles pour les deux saisons de la Nouvelle école sur Netflix en tant que jurés, Shay et Niska se sont retrouvés en musique pour une nouvelle collaboration sur le morceau “Sans cœur“, produit par Jo A Touch. Ce second featuring est déjà une réussite, comme le prouvent les premiers chiffres des écoutes.

Niska et Shay, une union qui fonctionne à merveille !

En effet, la chanson “Sans cœur” a réalisé une belle performance pour son démarrage, avec 221 100 écoutes, soit le meilleur démarrage en 24 heures pour une rappeuse sur Spotify France. Le titre signe également la meilleure entrée du Top Singles en France. Sur les autres plateformes de streaming, le morceau est arrivé à la 9ème place du classement Apple Music et à la 6ème place du classement Deezer France. Sur YouTube, le clip s’offre aussi un énorme démarrage avec plus de 550 000 vues en 24 heures et 1,1 million de visionnages en 2 jours sur les plateformes d’hébergement de vidéos.

Shay a remercié son public pour son soutien avec le message, “Merci à tous ceux qui envoient de la force. Love sur vous“, tout en relayant les premiers scores de son nouveau single et de ses exploits.