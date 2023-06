Il y a 14 ans, Booba sortait un projet de ses feats avec La Fouine et Tony Parker

Le casting parait surréaliste aujourd’hui, il y a 14 ans jour pour jour, Booba a livré le troisième volet de sa série de mixtapes “Autopsie” avec la participation de Dosseh, Despo’Rutti et Seth Gueko alors que le DUC est désormais en clash avec ce dernier nommé. Les couplets de Kopp sur ses collaborations avec La Fouine et Tony Parker figurent aussi sur le projet.

Autopsie 3 fête ses 14 ans de Booba !

Pour cette troisième édition du projet “Autopsie” paru le 29 juin 2009 sur les labels Tallac Records et Because Music, Booba convie comme souvent sur les différentes éditions de cette saga des nombreux artistes et sort le clip de “Double Poney” réalisé par Chris Macari comme premier single. B2O surprend tout le monde à l’époque en raison d’un featuring improbable avec Tony Parker sur le single “Bienvenue au Texas” dont son couplet figure sur la tracklist de ce projet, ses couplets des collaborations avec Mac Tyer et La Fouine sur le célèbre titre “Reste en chien” sont aussi sur cette mixtape ainsi que la connexion avec Bram’s, Djé et Mala pour le morceau “On contrôle la zone”.

Dosseh, Despo Rutti, Seth Gueko, Naadei ou encore Humphrey sont eux présents sur la mixtape avec des morceaux en solo. Le projet obtient la certification de disque d’or avec plus de 50 000 ventes et Booba clippe en plus de “Double Poney”, les singles “Rats des villes”, “On contrôle la zone”, “Foetus” ainsi que le solo de Seth, “Démarre”.

“Autopsie 3” n’est pas disponible dans son intégralité sur les plateformes de streaming, mais les solos de Booba figurent sur le cinquième volet “Autopsie 0” qui regroupent ses titres des volumes 2 à 4.

Vous pouvez toutefois retrouver le projet ainsi que ses clips sur la chaine Youtube du rappeur.