Le trailer de GTA 6 impressionne et affiche des statistiques complètement folles

Après une attente interminable, ça y est, les premières images officielles de GTA 6 sont disponibles dans le premier trailer du jeu qui impressionne et affole les compteurs avec cette première vidéo neuf ans après la parution de Grand Theft Auto 5.

GTA 6 explose le compteur de vues sur Youtube !

La première bande-annonce du sixième volet de Grand Theft Auto était attendue pour ce mardi, mais suite à une fuite, la sortie du teaser a été avancée par Rockstar Games et le trailer totalise déjà le chiffre fou de 56 millions de vues en seulement 11 heures sur Youtube (et 6 millions de “J’aime”). Il entre directement à la première place du Top des Tendances sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Cette vidéo apporte quelques informations sur la nouvelle édition de GTA avec la présence de Vice City et de deux protagonistes, une femme nommée Lucia et un homme qui devrait être son compagnon. L’intrigue se présente comme une histoire à la Bonnie and Clyde.

À noter que la bande-annonce a été mise en ligne avec 15 heures d’avance à l’horaire prévu, car le studio de développement a subi une fuite suite à un piratage et le trailer s’est retrouvé sur le web avant sa diffusion officielle, sa sortie a donc été avancée. Les fans devront toutefois encore patienter un long moment pour tester le jeu puisque GTA 6 ne sera pas disponible avant 2025, aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment, mais uniquement des versions PlayStation 5 et Xbox Series seront commercialisées à son lancement.