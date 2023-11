Dadju et Tayc ont berné tout le monde avec un faux clash ?

Le clash comme moyen de communication ? C’est la stratégie que semblent bien avoir adoptée Tayc et Dadju pour faire parler d’eux avant d’annoncer un album surprise en commun. L’information se précise.

Depuis le mois dernier, Dadju et Tayc surprennent les fans avec un clash assez improbable dont aucun d’entre eux n’a dévoilé la raison exacte, alors qu’ils ont multiplié les déclarations provocatrices sur les réseaux avec des échanges tendus encore cette semaine. Mais tout cela est visiblement une énorme blague. “On n’a pas eu besoin de grand frère nous”, avait pourtant lancé Tayc pour commencer les hostilités contre le frère de Gims qui a répliqué. Les deux chanteurs se sont répondus par publications interposées sur Instagram ou encore Twitter.

Dadju et Tayc préparent un projet un commun !

Tayc a même assuré que Dadju n’est désormais plus rien pour lui et ce dernier a tenté d’interpeller le producteur du premier nommé pour le calmer en demandant du respect. Toute cette histoire semble finalement être qu’une mascarade entre les deux hommes pour faire du buzz, une stratégie marketing qui peut s’avérer payante avant d’annoncer une réconciliation avec la parution d’un album commun très prochainement.

C’est sur Instagram que cette théorie se confirme, car Tayc a supprimé toutes les publications de son profil et a ajouté en description de son compte uniquement deux emojis, l’un avec une goutte de sang et l’autre d’un arbre. Dadju a ensuite fait pareil et les deux profils affichent exactement la même chose. Un projet commun entre eux se précise donc.