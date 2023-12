C’est avec un sacré carrosse que Kaaris est allé chercher à l’école sa fille et le rappeur français a partagé la séquence avec sa communauté sur ses réseaux.

Après avoir été relaxé par la justice lors de son procès pour violences conjugales suite aux accusations de son ancienne compagne, Kaaris s’était exprimé sur le fait de n’avoir jamais critiqué publiquement la mère de sa faille pour protéger sa famille. « Je n’ai jamais parlé de cette histoire. Même ceux qui me détestent le plus, ils trouveront jamais un mot de moi, je ne dirais jamais de mal. Déjà d’une, c’est la mère de ma fille, je ne veux pas que ma fille plus tard voit des vidéos où je suis en train de parler mal. », a-t-il confié sur sa vie privée pour éviter que ses proches ne soient affectés par ce scandale qui est désormais de l’histoire ancienne.

Cette affaire close, Kaaris a pu se concentrer sur la parution de son nouveau projet. Très actif sur ses réseaux, il n’hésite pas à relayer des images de ses moments de bonheur avec sa fille via ses réseaux comme dernièrement avec sa réaction lorsqu’il est venu l’a récupéré à la sortie de l’école avec son nouveau bolide, une magnifique Rolls-Royce dont la valeur est estimée à environ 500 000 euros. Dans la séquence, Brooklyn est ravie de s’installer dans le véhicule de luxe et le nomme comme son « carrosse ».

