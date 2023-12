L’impressionnante perte de poids de SCH après son Vélodrome

Présent en featuring sur le dernier opus de Kaaris avec le single “Automatic”, SCH était l’invité de son compère cette semaine à Skyrock dans l’émission Planète Rap consacrée à la sortie de l’album “Day One“. Riska s’est confié sur la prestation du “S” à l’Orange Vélodrome le samedi 22 juillet 2023 avec une étonnante révélation.

Kaaris n’a pas reconnu SCH suite à sa perte de poids !

En attendant des informations sur son prochain album, SCH sera en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre prochain avec des dates à Rennes, Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne, Strasbourg, Amnéville, Lille et une soirée événement à l’Accor Arena de Paris. Avant de retrouver son public sur scène, le rappeur marseillais a collaboré avec Kaaris sur le nouvel opus de ce dernier. Leur seconde connexion après une première collaboration sur le morceau “Cigarette” paru en 2019 extrait de l’album “Or Noir 3“.

Lors de son passage dans les locaux de Skyrock pour l’émission Planète Rap de Kaaris, SCH s’est exprimé sur sa performance cet été au Stade Vélodrome de Marseille devant plus de 53 000 spectateurs dans la célèbre enceinte de l’Olympique de Marseille. Riska a donné son avis sur la prestation de l’auteur de JVLIVS ce soir-là : “C’est surtout sa scénographie qui m’a ébloui. Il y a aussi son cardio, il a tenu même si je sentais qu’il avait l’air fatigué à la fin.”. L’artiste sevranais a ensuite déclaré que le marseillais avait perdu plus de trois kilos à l’occasion de cet événement et qu’il avait été surpris par sa métamorphose physique : “Je l’ai vu dans la loge. C’est comme s’il avait fait un cutting. Je ne l’ai pas reconnu. Il avait perdu au moins dix kilos“.