Sadek propose la paix à Booba pour arrêter de se ridiculiser sur X

Sadek et Booba vont trop loin ! Bientôt une réconciliation entre les deux artistes ? Le premier nommé fait une proposition à son rival pour tenter d’apaiser les tensions en demandant l’avis des internautes sur la paix après avoir mis en photo de profil un cliché de l’ex-compagne de B2O dans une énième provocation que ce dernier ne devrait pas apprécier.

La guerre des réseaux sociaux se poursuit entre Booba et Sadek qui ne cessent de s’adresser des tacles sur les réseaux sociaux. Face aux récentes hostilités entre eux, Dek-Sa a décidé d’envoyer un message de paix à son ennemi en lui demandant d’abord de faire la paix dans un tweet surprenant ce 26 décembre suivi d’un sondage pour acter cette éventuelle réconciliation en questionnant les fans à ce sujet, “Donnons le bon exemple à la jeunesse Booba, on se ridiculise avec des intermédiaires. Tu refuses tous les rendez-vous. En tant que père de famille, je fais un pas vers toi, je te propose la paix”. Un sondage dont les avis divergent avec 55% de “NON” après deux jours. Les internautes ont également interrogé l’artiste originaire du 93 afin de connaitre la femme sur sa photo de profil, “La femme actuelle de elie yaffa” a-t-il répondu. Il s’agit en réalité de l’ancienne compagne du DUC, la mère de ses deux enfants Luna et Omar.

Sadek et Booba s’attaquent sur la vie privée !

Booba a ensuite répliqué sans répondre à la proposition de Sadek mais pour l’enfoncer sur ses ventes d’albums avant de remettre à la surface une sombre affaire datant d’il y a trois ans, son rival aurait mis une femme enceinte tout en étant marié avec une autre femme. “Sadek, ça se voit tu n’en as pas fait beaucoup des guerres. Que des batailles de nourriture. On n’est pas en guerre rassure-toi, ce n’est pas ça la guerre. Continue à murmurer à l’oreille des chevaux et prends tes cachets. Et pour info, grand businessman que tu es : 83% de zéro ça fait zéro. Tu es en dessous des 3 000 ventes en deuxième semaine. Tu es très mauvais rappeur et producteur. Objectivement. Et bon retour en France” décrit le DUC en commentaire de sa publication avec des captures d’écran pour prouver ses dires.

“Tu remercieras Inès pour ces renseignements. Ton faux plâtre, les béquilles, la chaise roulante, toute la mise en scène. Tu t’étais cassé le pied comment déjà ? En mangeant un cheeseburger ? Vous vous éclatez comme des p’tits fous en tous cas ! La grande vie le Jojo” ajoute Booba dans un autre message en accusant Sadek d’avoir mis en scène sa blessure à la jambe au mois de novembre lors de sa venue à Dubaï, Johnny Niuuum s’était filmé à plusieurs reprises en le provocant assis d’un fauteuil roulant affirmant s’être blessé.

L’échange s’est conclu avec Sadek en train de demander à Booba si l’on peut s’arrêter.

Donnons le bon exemple à la jeunesse @booba on se ridiculisent avec des « X » interposés . Tu refuses tout les rdv . En tant que père de famille je fait un pas vers toi , je te proposes la paix 😇😇 — sadek (@Sadekniuum) December 26, 2023

Salut @booba on fait la paix ? 😇 — sadek (@Sadekniuum) December 26, 2023

.@Sadekniuum ça s’voit t’en as pas fait beaucoup des guerres. Que des batailles de nourriture 😂 On est pas en guerre rassure toi c’est pas ça la guerre. Continue à murmurer à l’oreille des chevaux et prends tes cachets. 🙌🏾 Et pour info grand businessman que tu es : 83% de zéro… pic.twitter.com/D393PqUNxg — Booba (@booba) December 27, 2023