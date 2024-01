Booba démolit Afida Turner pour son soutien à Depardieu

Booba s’est trouvé une nouvelle cible en la personne d’Afida Turner suite à son soutien à Gérard Depardieu, qui fait face à un énorme scandale depuis la diffusion d’un documentaire de Complément d’Enquête dans lequel il tient des propos odieux et déplacés. L’acteur est accusé d’agression sexuelle, trois plaintes ont été déposées à son encontre.

Booba détruit Afida Turner !

Il y a quelques jours, Gérard Depardieu a obtenu le soutien de plusieurs personnalités qui ont signé une tribune pour le soutenir, parmi lesquelles figurent les noms de Carole Bouquet, Nadine Trintignant, Gérard Darmon ou encore Afida Turner. Ces derniers, malgré la polémique et des images accablantes, ont tout de même décidé de défendre l’acteur. Cette information n’a pas échappé à Booba, qui a tout d’abord réagi avec le message suivant : “Le ‘monument’, y a Afida Turner dans la liste des 50. Apparemment, une tournée est en préparation pour soutenir le viol, la misogynie et la sexualisation des enfants, ça s’appellera ‘Les pédos du cœur’. La liste risque clairement de se rallonger…”.

“En hommage à ta plus belle œuvre à toi : ‘Petit, la race humaine est méchante, je suis venue, j’ai vu, j’ai vaincu ces chiens la queue entre les jambes’, ceci explique cela”, a répondu Afida Turner à Booba avant de poursuivre, “Le tout couronné par Booba, devenu soudain justicier, directeur du FBI et consultant mandaté pour la France et hebdomadaire pour Complément d’Enquête in France. Much love mon compatriote français et Miaméen. Big bro, tu dois être sagittaire ou de 1976 pour être balss psyko like me”.

Les propos d’Afida Turner n’ont pas assagi Booba, il a enchaîné avec un autre message contre Afida Turner dans lequel il a relayé une photo compromettante de la chanteuse sur une plage à quatre pattes avec un chien derrière elle en train de s’appuyer sur son fessier ainsi que le commentaire, “Ne me dites pas que c’est @AfidaTurner qui a fait cette photo avec son chien, elle qui a signé une tribune pour défendre ce cochon de Depardieu”. La publication a ensuite disparu du réseau social X, car elle enfreint les règles de la communauté.

EN HOMMAGE À TA PLUS BELLE ŒUVRE À TOI : « PETIT, LA RACE HUMAINE EST MÉCHANTE, JE SUIS VENUE J’AI VU J’AI VAINCU CES CHIENS LA QUEUE ENTRE LES JAMBES. »

CECI EXPLIQUE CELA, @booba pic.twitter.com/xMn6ErxJV3 — Afida Turner (@AfidaTurner) December 30, 2023

LE TOUT COURONNÉ PAR @booba, DEVENU SOUDAIN JUSTICIER, DIRECTEUR DU FBI ET CONSULTANT MANDATÉ POUR LA FRANCE ET HEBDOMADAIRE POUR @Cdenquete IN FRANCE.

MUCH LOVE MON COMPATRIOTE FRANÇAIS ET MIAMÉEN 😅🤣🦾❤️🇺🇸 BIG BRO TU DOIT ÊTRE SAGITTAIRE OU DE 1976 POUR ÊTRE BALLS PSYKO LIKE… pic.twitter.com/jZPgnztrjs — Afida Turner (@AfidaTurner) December 28, 2023

Si c’est elle c’est sûrement sa plus belle oeuvre. https://t.co/qFjHkJo8xp — Booba (@booba) December 30, 2023

Des mots qui veulent tout dire. L’artiste a toujours critiqué Afida Turner dès qu’il en a eu l’occasion. Ce soutien envers Gérard Depardieu est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et a donné l’occasion au DUC de s’en prendre de nouveau à elle.