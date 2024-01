Alex Lohoré cherche Cédric Doumbé pour en découdre, “Je vais te défoncer”

Cédric Doumbé s’est encore fait un nouvel ennemi. Après sa rivalité avec Baki, c’est Alex Lohoré qui veut l’affronter et n’a pas peur de le provoquer ouvertement pour un face-à-face. Il a même essayé de confronter The Best dans sa salle d’entraînement.

MMA : Ça chauffe entre Alex Lohoré et Cédric Doumbé !

Alex Lohoré a décidé de chauffer Cédric Doumbé pour se battre après les débuts réussis de ce dernier en PFL. Avant d’annoncer le nom du prochain combattant qu’il va affronter dans la cage, l’ex-champion welterweight du Glory Kickboxing ne cesse de faire parler avec ses sorties médiatiques et son trash-talking. Récemment, cela a été au tour d’Alex Lohoré d’en subir les conséquences avec le message virulent : “Le mec se compare à moi alors qu’il est éclaté au sol dans tous les sens du terme”, a déclaré The Best avant de poursuivre, “Cousin, ça fait 40 ans que tu performes. Et même dans ta ville, personne ne te connaît. Tu ne manges que des KO. Tu es nul”.

Alex Lohoré n’a pas apprécié les mots de Cédric Doumbé à son sujet et ne le craint pas. Le combattant de MMA français de 34 ans est professionnel depuis 2014 dans la catégorie Welterweight -77kg. Il compte un bilan de 23 victoires et 10 défaites en 33 combats dans l’octogone. Dans son palmarès, il est 5 fois champion du monde de MMA et 2 fois challenger pour le titre des poids moyens Oktagon, mais il reste sur une série de 5 défaites en 9 combats.

“On s’en bat les coui**es poto ! Tu es mort. Envoie le contrat. Je vais te défoncer. Et ne traîne plus trop dans le 93. Le kickboxing, ce n’est pas du MMA. L’arbitre ne te sauvera pas”, a lancé Alex Lohoré pour répondre à Cédric Doumbé et exprimer son envie de régler des comptes sur le ring tout en mettant en doute la compétence de son rival à s’adapter au MMA après avoir tout gagné en kickboxing. Il est encore allé plus loin en débarquant avec son équipe dans la salle de The Best tout en filmant la séquence pour défier en face ce dernier et espérer qu’il se trouve sur place pour une séance d’entraînement. Le nouveau combattant du PFL n’était finalement pas présent, Alex Lohoré a assuré vouloir uniquement discuter, mais son comportement laisse émettre quelques doutes sur cette affirmation.