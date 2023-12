Cédric Doumbé se moque toujours de Baki, “Tu vas graille ton KO”

Cédric Doumbé continue de chauffer Baki pour se battre dans l’octogone et vient de réagir aux propos de ce dernier pour le provoquer une nouvelle fois dans le but d’en découdre dans la cage.

Après la pesée manquée de Baki pour obtenir le titre à l’ARES, The Best ne rate pas une seule occasion de ridiculiser Baysangur Chamsoudinov qui ne se démonte pas et réplique soit dans ses interviews ou encore sur les réseaux. Alors qu’une confrontation ne semble plus d’actualité et qu’aucun accord n’a été conclu pour le moment pour un combat, cette fois-ci c’est avec un troll sur X que Cédric Doumbé vient de récidiver contre le combattant de MMA de 22 ans, invaincu en 7 combats avec 7 victoires, après s’être pourtant rétracté sur son envie de l’affronter.

Cédric Doumbé ridiculise Baki

“Sur mon palmarès, une victoire contre lui, ça ne vaudra rien. Personne ne sait qui c’est (à l’international). Ensuite, je vais l’éteindre au premier round et il va quand même prendre 100.000 followers grâce à moi.”, a récemment expliqué Doumbé sur le fait de se battre avec Baki avant d’ajouter que cette confrontation ne va pas avoir lieu, “Mais la raison qui suffit à elle-même, c’est qu’il est musulman, donc je n’ai pas envie de le faire. Mais la raison qui suffit à elle-même, c’est qu’il est musulman, donc je n’ai pas envie de le faire”.

L’athlète franco-tchétchène a ensuite réagi sur Twitter au commentaire d’un internaute sur une vidéo avec le Youtubeur, Inoxtag, “EN PLUS IL A ENVOYÉ DEUX MANDALES DANS LE VENT ÇA ME DONNE ENVIE DE CRIER, il est en eau profonde face à Inoxtag”. “Si ça réagit comme ça quand je vais à 1%, le prochain youtubeur, je le détruis”, commente Baki. Cédric Doumbé a rebondi sur ce tweet pour le piquer, “Ça tombe bien, je suis Youtubeur, pti reuf …” avant de poursuivre sur sa lancée, “Tu sais très bien ce qu’il fait faire pour le combat… demande à Jordan, il va te montrer comment faire… moi, j’ai déjà accepté de te corriger, publiquement, mais je comprends que tu ne veuilles pas de cette fumée”. “J’attends l’invitation” a répondu Baysangur Chamsoudinov.

Ça tombe bien, je suis Youtubeur pti reuf … https://t.co/MQIx5ZfXAO pic.twitter.com/ygCNJyp0G1 — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) December 28, 2023