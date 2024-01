Gradur choqué par le combat MMA de Benoît Saint-Denis

« Je n’ai même pas les mots », s’est exprimé Gradur en réaction à l’annonce du prochain combat de MMA de Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Le rappeur du 59 a fait part de son impatience de voir les deux combattants en découdre dans la cage.

En dehors de sa passion pour le rap français, Gradur est un grand fan de football et des sports de combat. Le Sheguey se filme souvent en train d’assister à des grands événements sportifs, des matchs de l’équipe de France, la Coupe du monde, la Ligue des champions, des combats de boxe ou encore de MMA. Il en fait même parfois profiter ses fans en proposant de faire gagner des places, et s’était fait remarquer au mois de janvier 2021 dans les tribunes de l’Etihad Arena lors de l’affrontement entre Conor McGregor et Dustin Poirier.

Lors de cette soirée, Gradur s’était déplacé à Abu Dhabi pour suivre sur place en direct ce combat de l’UFC, un rêve d’enfant avait avoué le rappeur qui avait parié sur une victoire du combattant irlandais, mais a tout perdu car ce dernier a perdu le duel. À la sortie de The Notorious de la salle, l’artiste du 59 n’avait pas hésité à l’interpeller depuis les tribunes pour l’insulter et exprimer sa déception.

Dustin Poirier, le dernier adversaire de McGregor, va d’ailleurs bientôt remonter dans la cage pour se frotter à un combattant français, Benoît Saint-Denis. L’annonce de cet événement n’a pas laissé indifférent Gradur.

« J’ai même pas les mots, c’est une dinguerie ! Poirier vs BSD en co-main event, guerre de 5 rounds. Premier gros test face à un mec du Top 5 pour BSD, et pas n’importe qui. Dinguerie », a commenté Gradur dans une story avec l’affiche de ce combat très attendu auquel le Français pourrait rentrer dans l’histoire du MMA et de l’UFC en cas de victoire. Le rappeur ne devrait pas manquer d’assister à cet événement à Miami le samedi 9 mars 2024 lors de l’UFC 299.