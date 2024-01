MMA : Ce que pense Dustin Poirier de Benoit Saint-Denis

Le 9 mars prochain à Miami, le Français Benoit Saint-Denis va défier l’Américain Dustin Poirier lors de l’UFC 299. Les hostilités entre les deux combattants viennent de débuter et une ancienne vidéo de The Diamond qui commente la victoire de God of War contre Frevola a refait surface.

On connait l’avis de Dustin Poirier sur Benoit Saint-Denis !

Avec 13 victoires en 15 et une seule défaite, le pratiquant français de MMA de 28 ans, Benoit Saint-Denis, va avoir le droit à un combat historique contre Dustin Poirier. Le face-à-face est l’affiche de l’UFC 299 en co-main event. Après une victoire expéditive sur Matt Frevola au Madison Square Garden au mois de novembre dès le premier round avec un énorme head kick KO, décrochant la récompense de la performance de la soirée et du mois, l’ancien membre des forces spéciales va déjà faire son retour dans l’octogone au début du mois de mars face à un adversaire de taille, Dustin Poirier, qui a notamment battu deux fois consécutivement Conor McGregor en 2021, mais reste sur deux défaites en trois combats, sur une soumission face à Charles Oliveira à l’UFC 269 et par KO face à Justin Gaethje l’été dernier.

Très populaire en France, Benoit Saint-Denis est moins connu aux États-Unis et va tenter de se faire connaître outre-Atlantique, après avoir déjà impressionné les observateurs pour avoir battu Frevola. C’est d’ailleurs lors de cet événement à l’UFC 295 que Dustin Poirier a livré son opinion sur le Français, sans savoir à ce moment-là qu’il serait son prochain rival dans la cage. “Benoit Saint-Denis ? Super combattant, super combat ! Je pensais que ça allait être une guerre entre lui et Frevola, mais il l’a démoli”, avait déclaré au micro de RMC Sport dans les coulisses de ce combat au Madison Square Garden, avant de prédire : “Un prochain combat contre moi ? À voir, il a encore du boulot”.

Les bookmakers américains ont eux déjà fait du Français un favori de cet affrontement avec une cote à 1,74 contre 2,14 pour l’Américain, même si pour le moment, il pointe seulement à la douzième place du classement de l’UFC dans sa catégorie des poids légers, alors que son adversaire se positionne sur la dernière marche du podium.