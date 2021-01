Gradur insulte McGregor en direct et pète un plombs, déçu par sa défaite

Gradur dégouté par McGregor

Après son album “Zone 59” paru au mois de novembre 2019, certifié disque de platine (100.000 ventes) et l’énorme succès du tube “Ne reviens pas” en featuring avec Heuss l’Enfoiré, Gradur s’est fait très discret l’année dernière en dévoilant uniquement les clips des titres “BLH” avec Ninho et “Pas Assez” mais le rappeur du 59 reste très actif sur les réseaux et a fait vivre à ses fans en exclusivité des tribunes le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier en direct des Emirats Arabs Unis.

Alors que son hit “Ne reviens pas” vient de dépasser les 150 millions de vues sur Youtube, Gradur a fait le buzz sur les réseaux dans la nuit de ce samedi à ce dimanche en filmant son séjour à Abu Dhabi pour assister au combat de MMA entre Poirier et McGregor à l’UFC 257 dans l’arène de l’Etihad Arena avec plusieurs séquences assez insolites. L’Homme au Bob a fait une rencontre insolite avec un fan Irlandais qui “attendait” Mac Gregor, “Mdr il voulait me démarrer quand il a entendu la fin de chanson” a commenté le rappeur mort de rire avant de déclarer sur Twitter “Quand les rêves de gosses deviennent réalité #UFC257 MacGregor vs Poirier un gros kiff. Hâte de voir ça en direct” en postant une photo de lui en face l’octogone.

Le rappeur a-t-il tout misé sur l’Irlandais ?

Très enthousiaste avant le combat, Gradur a confié que cela était un rêve d’enfant pour lui d’aller assister à un combat d’UFC au moins une fois dans sa vie mais il a ensuite affiché sa grande déception face à la défaite de Conor McGregor, le Sheguey adepte des paris sportifs en ligne avait sous doute misé très gros sur le combattant Irlandais, “Mon cœur allait s’arracher” a-t-il commenté après la chute de ce dernier avant d’ajouter “En tout cas c’était beau de le vivre pour de vrai #UFC257”.

Gradur a ensuite vivement réagi à la défaite The Notorious lors de sa sortie de l’enceinte de l’Etihad Arena, “Conor tu m’as déçu, tu m’as déçu Conor, tu m’as déçu, enfoiré, non” hurle le rappeur face l’Irlandais en train quittant la salle pour essayer de l’interpeller avant d’afficher son énervement en train de péter un plombs dans les tribunes en ajoutant la légende “Je vais aller goumer un irlandais pour calmer mes nerfs”. Il a ensuite conclu sur Twitter en réaction à la déclaration de McGregor qu’il lui a brisé le coeur et qu’il à la rage après cette défaite mais souhaitait le revoir pour un nouveau combat.

Quand les rêves de gosses deviennent réalité #UFC257 MacGregor vs Poirier un gros kiff. Hâte de voir ça en direct pic.twitter.com/5cW9v0Ztje — GRADUR (@GRADIDUR) January 24, 2021

Mon cœur allait s’arracher 😢😞😳💔😂 ah nan MacGregor vraiment jss yomb. En tout cas c’était beau de le vivre pour de vrai #UFC257 pic.twitter.com/DUE8ZD4sSo — GRADUR (@GRADIDUR) January 24, 2021