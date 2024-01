Niska perce aux Etats-Unis, cette américaine est trop fan du rappeur

Le rap français est de plus en plus populaire en dehors de nos frontières, comme le prouve cette fan américaine de Niska. Dans une vidéo qui a fait le buzz sur TikTok, la jeune femme fait l’éloge de son idole, le rappeur français auteur du tube “Réseaux”.

Y’a pas plus fan de Niska qu’elle !

En France, le rap est le genre musical le plus écouté sur les plateformes de streaming, comme le démontre le classement des 10 albums les plus écoutés sur les plateformes de streaming l’année passée. Moins connus aux États-Unis, certains rappeurs français réussissent tout de même à se faire connaître outre-atlantique, comme Ninho, qui s’est offert un featuring avec Lil Baby pour le titre “Blue story” avant de se rendre à Atlanta pour tourner le clip de leur collaboration. Même s’il n’a sorti aucun album en 2023 et que son dernier projet, “Le monde est méchant”, date de 2021, Niska fait également parler de lui en Amérique et a d’ailleurs travaillé dernièrement avec Ronisia et Shay.

En attendant son retour courant 2024 pour un nouvel album, la musique de Niska a séduit une Américaine. C’est sur TikTok qu’une admiratrice originaire des États-Unis vante les qualités du rappeur français. Elle va jusqu’à traduire en anglais les paroles des morceaux de son idole dans une vidéo devenue virale sur la toile. Cette dernière habite désormais en France, à Paris, et a pu réaliser son rêve de rencontrer Niska, un moment qu’elle a immortalisé avec une photo aux côtés de l’artiste.

