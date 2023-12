Après Ninho, c’est Freeze Corleone qui s’offre Lil Baby

Alors que Ninho vient de tourner le clip de sa collaboration avec Lil Baby sur le single “Blue Story“, ce dernier a également collaboré avec un autre rappeur français, Freeze Corleone, pour une connexion très attendue qui s’annonce explosive.

Freeze Corleone et Lil Baby, c’est fait !

Trois ans après la sortie de ADC (L’Attaque Des Clones), Freeze Corleone ne chôme pas et enchaîne les projets. Le rappeur du 667 a récemment travaillé avec Richie Beats sur le morceau “Sommet” extrait du projet “Oh My God vol.1.” du beatmaker français et avec Oldpee pour le titre “Transit”, tandis que son single “Shavkat” validé par le combattant de MMA en personne a atteint les 150 jours dans le Top 200 Spotify France. L’artiste managé par Shone ne compte pas en rester là pour finir l’année et vient de s’offrir un featuring au sommet avec Lil Baby.

En effet, selon les informations de plusieurs médias spécialisés, Freeze Corleone et Lil Baby se sont retrouvés en studio au cours de la semaine passée. Cette information se confirme avec la présence du rappeur américain à Paris, qui a été aperçu à de nombreuses reprises dans les rues parisiennes ces derniers jours.

Cet été, Ninho avait révélé avoir dépensé une fortune pour s’offrir les services de son compère des États-Unis, “Ça coûte cher”, tout en se justifiant de réaliser cela comme un investissement rentabilisé par le succès de son dernier album NI, certifié disque de platine, tandis que le titre “Blue Story” est certifié single d’or. Les deux hommes se sont d’ailleurs retrouvés à Paris pour tourner le clip de leur collaboration, la vidéo sera disponible ce mardi 26 décembre à partir de 15h.

🇺🇸 LIL BABY x FREEZE CORLEONE 🇫🇷 LES DEUX RAPPEURS ÉTAIENT ENSEMBLE AU STUDIO CETTE SEMAINE 🤯 pic.twitter.com/t4W9DapVjB — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 22, 2023

🚨Ninho x Lil Baby Le clip de « Blue Story » sortira mardi à 15h ! pic.twitter.com/ySMX3lcY3h — rvpfr (@rvpfr_) December 23, 2023