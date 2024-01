Cédric Doumbé rêve d’un combat de MMA au Stade de France

La pression monte avant le combat contre Baki le 7 mars prochain. Cédric Doumbé a évoqué cet affrontement et ses souhaits pour son avenir dans le MMA Hour d’Ariel Helwani, dont celui d’organiser un événement de MMA dans l’enceinte du Stade de France, qui peut accueillir plus de 80 000 personnes.

Cédric Doumbé veut remplir le Stade de France !

Lors de cet échange, Cédric Doumbé a révélé ne pas s’imaginer évoluer à l’UFC dans la suite de sa carrière, car il est trop âgé (31 ans). Cependant, il ne ferme pas totalement la porte à cette éventualité : “Je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début, donc je pense que je n’irai pas à l’UFC. Mais on ne sait jamais”. The Best avait annoncé vouloir se frotter aux meilleurs de la discipline lors de son passage du kickboxing au MMA. Pour le moment, il combat en PFL, qui offre une rémunération avantageuse, et semble d’accord pour mettre de côté l’idée de rejoindre la ligue de MMA la plus populaire dans le monde.

Interrogé par Ariel Helwani, Cédric Doumbé a livré sa prédiction pour son combat contre Baissangour Chamsoudinov, surnommé Baki : “Les gens pensent qu’il peut me battre, ils disaient pareil avec Jordan. (…) Il n’a pas assez d’expérience, je vais le mettre KO au premier round.”. Fidèle à ses habitudes, l’ancien champion de kickboxing promet encore un KO à son adversaire, et dès le premier round du combat. Il a également annoncé le nom de son prochain rival après Baki : il s’agit d’Anthony Pettis, l’Américain compte 22 victoires en 31 combats, avec à son palmarès des anciens titres de champion des poids légers du WEC, du GFS et de l’UFC.

Alors que le face-à-face avec Baki aura lieu à l’Accor Arena, les billets se sont vendus en un temps record. En 20 minutes, tous les tickets ont été partis. “Même Beyoncé, elle ne fait pas ça”, s’en est amusé Doumbé. Grâce à son trashtalking et ses impressionnantes victoires dans la cage, ce combat suscite un énorme engouement de la part des passionnés français d’arts martiaux mixtes. Vendredi dernier, le PFL a remis des tickets en vente pour satisfaire les fans, et un nouveau raz de marée a eu lieu. Pour son prochain combat, The Best espère bien réunir un plus grand nombre de spectateurs avec l’organisation d’un événement au Stade de France dans des propos retranscrits par le média La Sueur : “Si on me donne un bon adversaire pour mon prochain combat, je suis capable de remplir le Stade de France“. Pour réaliser ce défi, le combattant franco-camerounais devra toutefois d’abord venir à bout de Baki, qui comme lui est invaincu en MMA.