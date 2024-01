Jordan Zebo prédit le gagnant entre Doumbé et Baki

Avant l’affrontement entre Cédric Doumbé et Baki le 7 mars prochain, Jordan Zebo a donné son pronostic sur le vainqueur de ce duel et ses propos ne vont pas plaire à The Best qui l’a mis KO en seulement 9 secondes lors de leur combat au PFL Paris le 20 septembre dernier.

Après sa débâcle contre Cédric Doumbé et sa première défaite en MMA, Jordan Zebo prépare son retour dans la cage, mais en attendant, il s’est exprimé sur le combat à venir de son ancien rival dans l’émission After Fight. Zebo a prédit une victoire de Baysangur Chamsoudinov dans l’enceinte de l’AccorHotels Arena au mois de mars.

Ami avec Baki, Jordan Zebo compte sur lui pour battre Doumbé !

“C’est un combat attendu par tout le monde, j’ai hâte de le voir. Je suis autant spectateur que partenaire d’entraînement pour Baki.” commence-t-il à décrire sur ses liens avec Baki et cet événement à venir avant de poursuivre, “Je pense qu’il a plus d’armes pour s’imposer, mais c’est un combat serré.”, puis de parler de la pression psychologique que met en place Doumbé avant ses combats, “Je pense que comme moi, il y aura un impact psychologique en faveur de Doumbé. Le PFL veut forcément qu’il gagne. J’en ai parlé avec Baki, il sait comment ça se passe, et il doit rester aussi serein que d’habitude.”.

Sauf que selon Jordan Zebo, Baki est capable de passer outre les provocations de Doumbé pour le vaincre et a exprimé sa confiance envers Baysangur Chamsoudinov pour gagner ce combat.

“S’il est bien, s’il se sent bien, s’il est concentré sur ce qu’il doit faire, alors normalement ça va bien se passer.”, explique-t-il. Zebo parle ensuite des qualités de Baysangur Chamsoudinov, suffisantes selon son opinion pour battre The Best s’il reste concentré sur ses qualités, “Il ne doit pas prendre trop de risques, ne doit pas se laisser avoir par les critiques sur le fait qu’il manque de punch, qu’il ne mette pas de KO (…) Il ne manque pas de puissance, le nombre de KO’s qu’il a mis à l’entraînement, il n’a pas besoin de forcer pour faire dormir les gens. C’est simplement qu’en combat, il est concentré sur la victoire, sur le fait de ne pas trop s’ouvrir.”.

“Comme ce sera Cédric en face, il ne faut pas qu’il ait trop envie de lui arracher la tête, c’est ce qui m’est arrivé. Il doit rester comme il est à ARES. À part si Baki est négligent, je prévois une victoire, il n’a même pas à faire le spectacle. En termes de niveau pur, ils n’ont rien à voir.”, a conclu Jordan Zebo dans des propos que Cédric Doumbé ne va pas approuver.