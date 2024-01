Cédric Doumbé prêt à affronter Conor McGregor pour devenir millionnaire

Alors que les esprits continuent de s’échauffer entre Baki et Cédric Doumbé avant leur combat du 7 mars, ce dernier s’est exprimé sur sa carrière et souhaite se frotter à l’un des meilleurs combattants de MMA de l’UFC, Conor McGregor.

Habitué à faire du trash-talking et à provoquer ses adversaires, Cédric Doumbé réussit à créer un énorme engouement pour son prochain événement dans la cage, en sein du PFL. Les tickets pour le duel face à Baki se sont vendus en un temps record : en 20 minutes, les 20 000 places de l’Accor Arena ont trouvé preneur.

Cédric Doumbé sur Conor McGregor : « Je vais l’affronter et… »

Lors d’un entretien dans The MMA Hour, à l’âge de 31 ans, The Best a parlé de sa fin de carrière, qu’il rêve de conclure avec un choc au sommet du MMA contre McGregor, ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC. “J’ai 31 ans, donc je pense qu’il me reste quelque chose comme 5 ans. Et à la fin, je vais affronter Conor McGregor et prendre mes 20 millions”, confesse-t-il mort de rire.

Avant de pouvoir espérer un jour faire face au combattant irlandais, Doumbé devra d’abord venir à bout de Baki, dont le préparateur physique a osé la comparaison entre l’ancien champion de kick-boxing et Conor McGregor dans The Fight Club sur YouTube.

“La comparaison n’est pas exacte, mais ce combat, c’est un peu le Khabib vs McGregor français. On va dire que Cédric Doumbé c’est comme Conor McGregor, c’est la giga-star actuelle, et Baki c’est le jeune qui monte et qui peut potentiellement le battre”, a-t-il décrit avant de préciser : “Il y a une grosse opposition sur les réseaux, mais aussi un gros enjeu sportif.”.

“Au final, on ne sait pas qui va gagner. On a adapté la préparation de Baki pour qu’il arrive au poids tranquillement et qu’il soit certain de passer la pesée. On a mis en place des protocoles différents de son dernier combat. Baysangur s’entraîne toujours, et il est sérieux là-dedans. Le combat est trop important pour laisser quoi que ce soit au hasard”, a conclu Nabil Takali.