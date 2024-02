La sublime nouvelle Nike Air Max Dn risque de faire fureur

Après la Nike Air Mercurial TN et les crampons Nike Air Zoom Mercurial Superfly IX en collaboration avec Kylian Mbappé qui ont fait sensation à leur présentation, la marque à la virgule vient de frapper très fort avec un nouveau modèle, la Air Max Dn. Cette paire de chaussures est marquée par l’innovation.

La célèbre marque au swoosh vient de présenter les premières images de sa dernière création, la Air Max Dn. Le but de cette chaussure est de réunir le confort et les tendances pour ses acheteurs. Le modèle met en avant l’amorti et sa semelle pour un maximum d’aisance, afin de proposer une basket très confortable. Cette chaussure comporte 4 pods circulaires remplis d’air ainsi que deux chambres.

« La configuration des différentes chambres fait que l’unité d’air peut répondre à la charge de votre corps à chaque pas. La sensation de mouvement du talon aux orteils se fait tout en douceur, car l’unité d’air interagit en temps réel avec votre pied et se déplace avec vous. C’est avec l’Air Max Dn que nous avons réussi pour la première fois à libérer cette sensation », décrit le directeur des produits de la marque Nike Lifestyle Footwear pour promouvoir cette basket. L’équipe a pris un soin particulier à réaliser un modèle unique n’ayant aucune similitude avec les autres.

La première édition de la Air Max Dn est commercialisée dans des coloris noir, rose et violet avec la particularité d’avoir un jeu de lumière captivant. La mise en vente est programmée pour le 26 mars. Le public devra donc encore patienter quelques semaines avant de pouvoir l’acquérir et la tester.