Tout savoir sur la paire de “Requins” spéciale Kylian Mbappé

Il y a quelques jours avant le match du Trophée des champions contre Toulouse, Kylian Mbappé a fait sensation avec sa paire de crampons. Nike a confectionné un modèle très spécial inspiré de la fameuse paire de “requins” très populaires dans les années 2000 auprès des plus jeunes, une chaussure de football au coloris violet qui reprend le design de l’Air Max Plus, la Nike Mercurial Superfly 9 “Voltage Purple”.

Cette chaussure reprend donc les codes de la célèbre Air Max Plus dont la marque à la virgule fête les 25 ans. Également nommé Requin ou TN par les fans, ce modèle est de retour en vente dans un coloris légendaire avec la version Voltage Purple (avec un mesh violet, du noir et le Swoosh de couleur orange comme les bulles d’air de la basket). Cette version avait déjà été ressortie il y a 5 ans pour fêter ses 20 ans.

Alors que Kylian Mbappé peut déjà évoluer sur les terrains avec ses nouveaux crampons au logo “Zm Air” et qu’il en assure la promotion, ce modèle ne sera en vente pour le public qu’à partir de ce 15 janvier 2024 sur le site officiel de Nike au prix relativement élevé de 310 euros la paire, en quantité limitée. La version sneakers au logo “TN Air”, quant à elle, sera plus abordable pour le public avec un prix de vente de 190 euros. Elle devrait faire fureur auprès des fans de la marque à la virgule, avec la promotion de l’attaquant du PSG pour la présenter.

Nike Air Max Plus OG “Voltage Purple” 🟣🟠

Official Look: Air Max Plus x Nike Superfly 9 Elite “Voltage Purple” 🟣🟠 https://t.co/dslvPBzBMX pic.twitter.com/4lT4DMgzo3

— JustFreshKicks (@JustFreshKicks) January 6, 2024