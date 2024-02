Baki ne se laisse pas impresionner par les attaques de Cédric Doumbé

Baki ne se laisse pas intimider par Cédric Doumbé. À moins d’un mois de leur combat au sommet du MMA français, la pression continue de monter entre les combattants et l’affrontement s’annonce explosif.

Tous les fans de MMA français attendent avec impatience le duel entre Cédric Doumbé et Baki lors du PFL Paris le 7 mars 2024. En attendant, les deux hommes se livrent à une guerre des mots, chacun répondant aux provocations de l’autre. Invité par Mouloud Achour dans son émission Clique, Baki s’est exprimé sur ce combat. Après avoir évoqué sa carrière et son parcours dans les sports de combat, Baysangur Chamsoudinov a reçu un message de “The Best” transmis par le journaliste.

“Salut à toi jeune fou. Jeune fou tout simplement parce que tu as accepté de combattre avec moi.”, déclare Cédric Doumbé pour lancer les hostilités, avant de poursuivre : “Malgré ce que j’ai fait à ton pote, Jordan… J’ai 2 points à voir avec toi, deux petits points.”. L’ancien champion de kickboxing s’en prend ensuite à Mouloud Achour, exprimant sa déception que l’animateur ait choisi d’accueillir son rival dans son émission : “Je pensais que tu n’invitais que des champions (…) Mouloud. On va régler ça plus tard dans un octogone”.

Je sais très bien ce qu’il va se passer dans un mois, annonce Baki !

Cédric Doumbé revient ensuite sur les propos de Baki. Ce dernier affirme que son adversaire est un champion de kickboxing et non de MMA, alors que Doumbé pratique le judo. Il le questionne sur ses médailles de judo et lui rappelle que ses points forts en kickboxing sont utiles pour le MMA. Il ajoute que son palmarès en Arts Martiaux Mixtes est de 5 victoires par KO en autant de combats, avant de conclure : “Je vais te coucher“.

Baki a pu répliquer à la déclaration de Doumbé. Il explique que la comparaison entre le kickboxing et le judo faite par son rival n’est pas pertinente et met en avant son jeune âge (22 ans, 10 de moins que Doumbé) qui ne lui a pas permis de se bâtir un palmarès en judo. “Il a besoin de se rassurer ou je ne comprends plus rien ? On va s’affronter dans un mois. Le mec, il se fait des calculs, ‘Ouais, j’ai mis lui KO. Ouais, lui il n’a pas mis de KO.‘ Je ne comprends pas à quoi il joue.”, commente-t-il avant d’expliquer qu’il n’y a pas que des KO dans le MMA et d’affirmer être prêt pour le combat du mois prochain.