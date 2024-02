Soprano de retour avec du rap à l’ancienne

Alors qu’il vient de célébrer les 17 ans de la sortie de son album solo “Puisqu’il faut vivre” paru le 17 février 2007, le rappeur des Psy 4 De La Rime a dévoilé un extrait d’un titre inédit qui rappelle ses débuts dans le rap.

C’est avec un court extrait publié sur ses réseaux sociaux que Soprano a rendu nostalgiques ses fans les plus anciens et les puristes du rap français. Ces dernières années, l’artiste marseillais a évolué vers un style musical différent de ses premiers morceaux avec son groupe formé avec Alonzo, Vincenzo et Sya Styles, se tournant vers des titres plus chantés et orientés pop. Mais avec cet inédit, il revient à ses racines.

Soprano renoue avec ses racines dans un nouvel extrait inédit !

En effet, dans cet extrait, Soprano lâche une référence à l’un de ses classiques, le single “La Colombe” paru en 2004 sur la compilation “Mains pleines de ciment 2” du label Street Skillz. Il y reprend son flow de l’époque, un beau clin d’œil à ce titre qui va célébrer ses 20 ans cette année. En 2016, Soprano a d’ailleurs remixé ce morceau avec Médine en featuring pour son album “Psychanalyse Avant l’Album”.

“La Colombe” a marqué la carrière de Soprano et ce teaser laisse espérer la sortie d’un nouveau morceau à l’ancienne, plus de deux années après la parution de son septième album “Chasseur d’étoiles”.