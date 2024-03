Dechavanne s’embrouille avec Booba dans un improbable échange, “t’es un fou”

Soutenu par Booba, Christophe Dechavanne le remercie d’une manière étonnante !

Booba se retrouve dans un nouveau conflit avec une personnalité, mais cette fois-ci, c’est bien malgré lui. L’ancien membre du groupe Lunatic, formé avec Ali, a apporté son soutien à Christophe Dechavanne, critiqué pour son comportement néfaste par d’anciennes personnes ayant travaillé à ses côtés. La rumeur de problèmes entre le présentateur et Léa Salamé a ensuite fait surface, son ex l’accusant de violences.

Face aux nombreuses accusations à son encontre, Christophe Dechavanne a pris la parole dans l’émission Quotidien, répondant aux questions de Yann Barthès pour répliquer aux propos de ses détracteurs. “Hanouna, un animateur célèbre, a invité une inconnue restée dix semaines avec un homme à venir à la télé sans aucune contradiction, il lui a déroulé un tapis rouge pour évoquer un autre animateur”, commente l’animateur en réaction au passage de son ancienne compagne dans l’émission Face à Hanouna le 24 février dernier, dans laquelle elle affirme avoir subi des violences. “Un homme qu’il connaît depuis 30 ans. Si je n’étais pas aussi fâché, ça me ferait marrer”, ajoute le présentateur télévisé.

B2O respectueux envers l’animateur avant leur clash !

Matthieu Delormeau a ensuite taclé Christophe Dechavanne sur Instagram, l’accusant de mentir, de n’avoir aucun soutien auprès de ses anciens collègues, puis de menacer de raconter des anecdotes sulfureuses et d’avoir des preuves ainsi que des témoins de ses allégations. Booba a réagi à cette story de l’ancien chroniqueur de TPMP pour défendre Dechavanne en lui adressant un message élogieux : “Tu es sûrement l’un des animateurs avec le plus de coui**es et de morale, j’en ai rarement vu des comme toi alors les critiques de chroniqueurs… Respect à toi pour tout ce que tu as accompli”.

Christophe Dechavanne aurait simplement pu remercier le rappeur de ce tweet, sauf qu’il a tenu un discours surprenant, reprochant à Booba ses propos sur le Covid et la vaccination, et se lançant dans un débat sur le sujet avec l’interprète de Boulbi. “Merci Booba, mais comme dire, nous ne sommes pas d’accord sur le vaccin genre… Sinon, un soutien est sympathique. Même si… hein ? Bon. Pour le reste tout me va. Bonne continuation. Mais… sur le vaccin… bon. On en reparlera tranquilles quand vous serez en ville”, a-t-il tweeté pour dire merci au fondateur du 92 tout en plaçant un gros tacle.

“En vrai, tu es un fou !”

Très actif sur le réseau social Twitter, Booba a ensuite exprimé son étonnement à la découverte de la déclaration de Dechavanne avant que le ton ne monte entre eux concernant la vaccination. “Ah bah sur le vaccin, tu dis de la merde puisque tu es vacciné contre la Covid, mais tu peux quand même la choper et la transmettre. Dans mon monde, ça s’appelle une enculerie. D’ailleurs, tu vas faire une 4ᵉ puis une 5ᵉ dose ? Vu qu’après six mois, il n’est plus efficace ?”, interroge le rappeur.

“Hormis que tu/vous n’êtes pas obligé de me parler comme ça, tu/vous avez raison ! Comme un couillon, je n’ai pas fait de rappel depuis longtemps et bim ! Je l’ai chopé à Noël. Et il m’a scotché, j’ai même serré un poil les fesses… Bah oui, 65 piges… pas le bon âge pour la choper”, a réagi Dechavanne avant que B2O ne poursuive l’échange, “Mais en vrai, tu es un fou. Je t’apporte mon soutien et tu me parles du vaccin !”. “J’étais très content, même surpris… Je voulais juste que tu saches pour ne pas regretter de me soutenir. Trop tard. Si tu n’étais pas au courant, vivant à l’étranger. Sympathique ton spontané soutien. Reste comme. Je suis le même homme”, a ajouté l’animateur dans un échange insolite entre les deux hommes.

“Ouais, j’habite à l’étranger, tu sais ici, c’est dur, on est coupés du monde, on est complètement livrés à nous-mêmes. Mais du coup, tu vas faire ta 4ᵉ et 5ᵉ dose ou pas ? Ça nous intéresse de savoir maintenant.”, a conclu ironiquement Booba pour mettre fin à cette discussion.

.@CDechavanne Tu es sûrement l’un des animateurs avec le plus de couilles et de morale, j’en ai rarement vu des comme toi alors les critiques de chroniqueurs… Respect à toi pour tout ce que tu as accompli 🙌🏾🦾🏴‍☠️ https://t.co/K6Cm4afR3Q — Booba (@booba) March 4, 2024

.@CDechavanne ah bah sur le vaccin tu dis d’la merde puisque tu es vacciné contre la Covid mais tu peux quand même la choper et la transmettre. Dans mon monde ça s’appel une enculerie. D’ailleurs tu vas faire une 4ème puis une 5ème dose? Vu qu’après 6 mois il n’est plus efficace? pic.twitter.com/0vGpHJJ8xy — Booba (@booba) March 4, 2024

.@CDechavanne mais en vrai t’es un fou j’t’apporte mon soutien et tu m’parles du vaccin! 😂🤦🏽‍♂️😎 — Booba (@booba) March 4, 2024