Quand Mbappé répond au clash de Booba, c’est très drôle

Un imitateur parodie la réplique géniale de Mbappé aux attaques de Booba !

Kylian Mbappé n’a pas répondu officiellement aux récents tacles de Booba dans le single “Abidal“. On se contentera donc de cette réaction imaginée par un humoriste dans un montage insolite et réussi, vraiment très marrant, et qui pourrait bien susciter la réponse du Boss du Rap Game, toujours aussi actif sur le web.

Dans son dernier album, Booba a lâché une nouvelle pique contre Mbappé. Depuis l’échec en finale de la Coupe du Monde, le rappeur français a déjà ciblé à plusieurs reprises le buteur du PSG. Il s’est justifié sur le sujet en déplorant que l’international français ne prenne jamais position sur les actualités du moment, l’accusant d’être surcoté et suggérant qu’il doit enfin se décider à quitter Paris pour évoluer au Real Madrid afin d’apprendre la vraie vie aux côtés de joueurs comme le Brésilien Vinicius.

Le vidéaste Mehdi Donk offre la réponse de la star du PSG au rappeur !

Bien évidemment, le N°1 du PSG n’a pas donné suite aux propos du fondateur du 92i, alors que son départ du club parisien vient d’être officiellement confirmé ce jeudi. L’annonce de son arrivée à Madrid cet été devrait désormais être imminente, même si aucun accord ne semble encore trouvé entre les deux parties.

Le clash de Booba a inspiré l’humoriste Mehdi Donk, suivi par plus de 300 000 fans sur Instagram et près de 2 millions sur TikTok. Il a créé un montage vidéo en imitant la voix du footballeur pour répondre à B2O dans une parodie réalisée sans l’aide de l’intelligence artificielle. “T’es pas sur le terrain, dis-moi ce que tu viens faire à-à-àl ?”, balance le vidéaste dans cette vidéo humoristique qui vaut le détour. Le Duc n’a pas encore fait de commentaire sur ce diss-track produit avec humour.