Diddy dans le tourment, Usher l’avait sous-entendu, “des choses très curieuses se passaient”

La polémique qui affecte Diddy ne cesse de prendre de l’ampleur. Le rappeur américain fait face à des accusations d’agression sexuelle, après les révélations de son ex-femme. C’est l’un de ses anciens producteurs qui a également tenu des lourdes accusations à son encontre. La rumeur d’une liaison avec Meek Mill a circulé, même si ce dernier l’a formellement démentie. De plus, une ancienne interview d’Usher a refait surface, relatant des anecdotes sulfureuses avec Puff Daddy, faisant écho aux récents scandales.

Usher avait déjà révélé que des choses curieuses se déroulent dans les camps de Diddy !

Le rap américain est secoué depuis quelques semaines par l’affaire Diddy. Face à la polémique, Meek Mill a catégoriquement réfuté la rumeur d’avoir eu une relation avec l’interprète de “Dirty Money“. C’est désormais une interview d’Usher qui a ressurgi ces derniers jours, dans laquelle il tient des propos soutenant les accusations actuelles. Le chanteur de RnB n’a fait aucun commentaire sur le scandale Diddy, mais dans une déclaration en 2016 lors d’un entretien avec Howard Stern, il a décrit son séjour chez Puff Daddy à l’âge de 13 ans comme l’ayant marqué.

Usher explique avoir vu des « choses curieuses » dans un “Flavor Camp” : “J’ai déménagé à New York et j’ai vécu avec Sean “Puffy” Combs pendant un an… dans les années 90. Vous comprenez ce que c’est ?!” raconte le chanteur avant de poursuivre sa description : “Je suis allé là-bas pour voir le style de vie. Et je l’ai vu. Mais je ne sais pas si j’ai pu me laisser aller et comprendre ce que je regardais. C’était assez sauvage. C’était de la folie.”.

Usher n’est cependant pas rentré dans les détails de ce qu’il nomme des “choses curieuses”. “Il y avait des choses très curieuses qui se passaient et je ne les comprenais pas forcément”, confesse-t-il avant de conclure qu’il ne laisserait jamais un de ses enfants aller dans un camp de Diddy.