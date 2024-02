50 Cent ridiculise Diddy avec des photos embarrassantes

Diddy est au plus mal après les nouvelles révélations fracassantes d’un de ses anciens producteurs et la plainte qu’il a déposée pour agression sexuelle. 50 Cent n’a pas tardé à réagir pour se moquer de Puff Daddy avec une photo compromettante.

Profitant des déboires de Diddy, 50 Cent intensifie ses piques

Comme Booba dans le rap français, 50 Cent adore tacler ses rivaux du rap américain et n’a pas manqué l’occasion de commenter le scandale concernant Diddy, l’une de ses cibles favorites dans le rap game. Ce n’est pas un secret, Puff Daddy et Fifty ne s’apprécient pas, cela perdure depuis plusieurs années et ne semble pas s’arrêter. Cette fois-ci, ce sont les affaires sexuelles liées à Diddy qui font le bonheur de 50 Cent, en soutenant que son ennemi aime la compagnie des hommes. Il serait même prêt à tout pour arriver à ses fins, comme l’a révélé l’un de ses anciens collaborateurs. Celui-ci a tout dévoilé sur le calvaire vécu lors de sa collaboration avec le rappeur.

Les accusations se multiplient contre Diddy. Traitée de pervers, il aurait organisé de nombreuses orgies avec de jeunes hommes ou mis en place d’étranges soirées avec des célébrités. Pour soutenir les théories contre Puff Daddy, Lil Rod vient de faire part d’un témoignage édifiant avec le dépôt d’une plainte pour harcèlement sexuel contre Diddy. Celui-ci l’aurait même drogué à son insu pour satisfaire ses envies ou encore l’aurait menacé. Puff Daddy a tenté de se défendre après les révélations dans la presse en affirmant que tout ce scandale est un vaste mensonge pour lui soutirer de l’argent. Sauf que 50 Cent vient donner des preuves pour crédibiliser les polémiques contre son rival.

En effet, 50 Cent a sorti des photos embarrassantes, l’une de Diddy avec Rick Ross et l’autre avec Floyd Mayweather. Sur les deux clichés, ils apparaissent très proches, même un peu trop. “C’est sûrement un gros malentendu. Je ne vais pas aux soirées de ce gars, ça n’est pas mon style de vibe“, commente-t-il en légende pour en rigoler avant de supprimer ses publications pour éviter une sanction du réseau social.