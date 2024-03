Rohff réagit au scandale d’une relation sexuelle entre Diddy et Meek Mill

Le rap aux États-Unis est secoué par le scandale lié à Diddy. Ce dernier est accusé d’agression sexuelle par un ancien producteur. Un document présenté au procès révèle aussi qu’il aurait eu une relation intime avec Meek Mill. Rohff vient de réagir à cette affaire pour livrer son opinion.

C’est suite à la plainte déposée par Rodney “Lil Rod” Jones il y a quelques jours contre Puff Daddy que les noms de Usher et Meek Mill ont fait surface. Des soupçons d’homosexualité avec ce dernier pèsent sur Diddy. L’accusé s’est de son côté défendu des accusations en assurant que tout est faux. Malgré cela, la polémique a enflé sur les réseaux et les réactions se sont multipliées contre le rappeur américain. 50 Cent a notamment ressorti une ancienne photo de Diddy et Rick Ross où ils apparaissent très proches. Tout ce dossier a suscité les commentaires de Rohff.

Rohff fait un lien avec l’affaire Diddy et des rappeurs français !

C’est sur le réseau social Twitter que Rohff a donné son avis sur cette affaire. Il n’est pas surpris par ce scandale et pense que ce type de faits se produit également dans le rap français. « Balance ton Diddy ou tais-toi à jamais » s’est-il amusé à lancer comme challenge en relayant une capture d’écran d’un article de presse sur les liens entre Diddy et Meek Mill. « J’ai toujours trouvé la voix de Meek Mill assez particulière… L’affaire Diddy qui éclate cette nuit… Ceux qui ont plus de 2 neurones vont comprendre pourquoi il y a 2 mouvements “dans le rap”… Y compris en France… Qui se ressemble s’assemble. Rap français #BalancetonDiddy ou tais-toi à jamais. » déclare le rappeur du 94 dans son tweet.

Rohff est pour le moment le premier rappeur français à se saisir de ce scandale pour s’exprimer ouvertement. Meek Mill a également démenti les rumeurs sur sa relation avec Diddy avec le message : « Je viens de Philadelphie, je ne prends pas de coke ou de molly, personne ne peut me proposer d’ailleurs d’en prendre parce que je suis stricte. Aucun homme ne m’approcherait pour une quelconque activité gay et je ne retournerais pas ce monde. Je me suis réveillé en voyant ça sur tous les blogs. Mdr ! C’est comme s’ils savaient que j’allais sortir un projet… ». Le rappeur américain affirme que l’on tente de nuire à sa carrière et que les rumeurs à son sujet sont totalement fausses.