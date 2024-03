Booba allume Doumbé, “c’est personne” et encense Benoît Saint Denis

Sans pitié, Booba enfonce méchamment Cédric Doumbé !

Booba en remet une couche contre Cédric Doumbé ! Après avoir apporté ouvertement son soutien à Baki avant le combat du PFL Paris de ce jeudi soir, programmé à l’Accor Arena, le rival de Kaaris, qu’il avait défié dans l’octogone en 2019 avant que l’événement ne soit finalement annulé, s’en est pris à The Best et lui reproche notamment de n’avoir combattu contre aucun grand nom du MMA.

Booba l’avait déjà exprimé il y a quelques mois : après la décision de Cédric Doumbé de rejoindre la ligue PFL et non l’UFC, l’ancien champion du kick-boxing n’a encore rien prouvé en MMA et n’a affronté aucun adversaire de renom depuis ses débuts dans cette discipline, même s’il est invaincu en cinq combats dans la cage. Ancien pratiquant de boxe thaïlandaise, le rappeur français est aussi un adepte du MMA et suit l’actualité des sports de combat. Il n’a donc pas manqué d’apporter son soutien à Baki avant sa confrontation avec Doumbé, puis de se moquer de ce dernier.

Le rappeur du 92i fait l’éloge de Benoît Saint Denis !

C’est comme souvent ces derniers temps, suite à un nouveau bannissement d’Instagram, que Booba a pris la parole sur le réseau social Twitter. Tout d’abord pour soutenir Baki, et ensuite pour mobiliser sa communauté afin de connaître les meilleurs combattants en PFL dans la catégorie de Cédric Doumbé. B2O a ensuite répondu à un internaute qui prédisait la victoire de Baki face à Doumbé pour le tacler sur son niveau en MMA : “Doumbé, c’est personne en MMA, en tout cas. Il n’a combattu aucun grand combattant de MMA. Ose dire le contraire.”.

Après cette déclaration contre Doumbé, Booba a donné son avis sur un autre combattant de MMA français, Benoît Saint Denis, afin de l’encenser avant d’affronter l’Américain Dustin Poirier le week-end prochain : “Il est là le VRAI combat de MMA ! Un vrai adversaire, un vrai challenge, une vraie bagarre, une vraie ligue…”, ainsi que l’affiche de l’événement prévu ce samedi 9 mars à Miami, où réside le boss du 92i.

Qui peut me dire qui sont les grands combattants au PFL dans la catégorie de Cédric Doumbé? — Booba (@booba) March 5, 2024

Il est là le VRAI combat mma! Un vrai adversaire un vrai challenge une vraie bagarre une vraie ligue… 🔥 pic.twitter.com/IColHKJB9y — Booba (@booba) March 5, 2024