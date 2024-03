Booba adresse un message de soutien à Baki pour battre Doumbé

Booba est de la team Baki et le fait ouvertement savoir ! Les récentes rencontres de Cédric Doumbé à la Fashion Week avec les rappeurs Kaaris et Koba LaD n’ont pas dû plaire à l’auteur d’Ultra qui a décidé de soutenir son rival dans leur combat à venir dans l’octogone.

Victoire obligatoire pour Baki !

L’échéance se rapproche à grands pas. Cédric Doumbé, invaincu en MMA, va défier son compatriote Baki dans la cage, également invaincu. Ce combat est au sommet du MMA français. Depuis quelques jours, les sorties provocatrices des deux combattants se multiplient et de nombreuses personnalités livrent un pronostic sur le potentiel gagnant de ce duel et l’issue du combat. Comme à son habitude, Booba a annoncé un KO dès le premier round pour son rival, mais il aura fort à faire ce jeudi à l’Accor Arena contre Baki qui n’a pas l’air de se laisser impressionner par le trashtalking. Booba s’est également livré à son petit commentaire sur cet affrontement et a apporté son soutien à Baysangur Chamsoudinov.

“Baki, on ne se connaît pas, mais maintenant, tu es obligé de gagner ! Force à toi“, a simplement déclaré Booba pour adresser un message de soutien à Baki. Comme il le précise dans son tweet, ils ne se sont jamais croisés, mais il a décidé de lui souhaiter de gagner contre Doumbé. Une déclaration qui n’a rien de surprenant de la part de B2O. Il avait déjà émis un avis très critiqué contre Doumbé, l’accusant notamment de choisir des adversaires très faibles pour s’assurer de la victoire dans la cage. Il lui a également reproché son choix de rejoindre la PFL au lieu de l’UFC, en déclarant que c’est une organisation de garagiste. Cependant, auparavant, il lui avait témoigné son respect en affirmant qu’il est “vraiment bon à la bagarre”.

“Qui peut me dire qui sont les grands combattants au PFL dans la catégorie de Cédric Doumbé ?”, a ensuite questionné Booba à ses fans pour connaitre les noms des meilleurs combattants de MMA évoluant en PFL.

