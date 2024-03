Cédric Doumbé le répète, il ne considère pas avoir été battu par Baki

“Baki n’a pas gagné ce combat, il n’y a pas de victoire”, Cédric Doumbé l’affirme de nouveau depuis sa défaite dans la cage face à Baki. Son adversaire n’a, selon lui, pas remporté cette confrontation. L’ancien champion de kickboxing s’est confié sur leur face-à-face dans une interview pour Clique TV.

Cédric Doumbé n’accepte pas sa première défaite en MMA et le fait savoir !

Face à Mouloud Achour, Cédric Doumbé s’est exprimé publiquement sur son combat de la semaine passée face à Baki. Lors de ce duel, il a connu sa première défaite de sa carrière en MMA au troisième round par TKO suite à une décision controversée de l’arbitre. Ce dernier a choisi d’arrêter le combat car le combattant franco-camerounais avait une écharde dans le pied l’empêchant de se battre correctement. Après cet échec, “The Best” a immédiatement fait des commentaires très critiques envers l’arbitrage et a annoncé vouloir une revanche tout en faisant appel de la décision dans le but d’obtenir un “no-contest” (pas de vainqueur) pour ce combat.

Doumbé continue de contester fermement sa défaite. Dans son interview de ce lundi soir sur Canal Plus, il a assuré qu’au moment de l’arrêt de l’arbitre, il était en position de dominer le combat. “Si Baki lui-même est un guerrier comme il prétend l’être, et je n’en doute pas, il fera cette revanche“, commente-t-il. “Il a envie de me battre et de laisser tout le monde sans voix. Là, il n’a pas battu Cédric Doumbé, on lui a donné cette victoire, et je ne pense pas qu’elle soit louable”, poursuit-il pour décrédibiliser le triomphe de Baki. Le préparateur de Baki s’est confié sur les conditions d’un “re-match” en demandant au minimum 500 000 euros pour accepter des règles différentes, comme un combat en cinq rounds au lieu de trois et la possibilité d’utiliser les coudes.

Cédric Doumbé ne considère pas avoir perdu contre Baki et juge cela comme une erreur d’arbitrage. Marc Goddard a pris la parole face aux critiques du pratiquant de MMA français pour expliquer avoir pris la bonne décision : The Best aurait dû poursuivre le duel avec l’écharde dans le pied au lieu de se plaindre. “3ème round, je mets en place ce que je voulais faire, à savoir le mettre KO, je mets la marche avant, jusqu’à ce que je tombe sur une épine”, décrit Doumbé sur le déroulement des événements et sa stratégie de combat. Depuis cette défaite, “The Best” est moqué par les internautes sur les réseaux et admet que cela fait “partie du jeu” mais dénonce subir une injustice. Selon lui, l’arbitre aurait dû le laisser retirer cette épine.

Reste désormais à voir si le PFL et les deux combattants vont réussir à trouver rapidement un accord pour un deuxième combat. Espérons que celui-ci ait lieu sans aucun incident et qu’une victoire soit obtenue dans la cage et non sur une décision de l’arbitre.