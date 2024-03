Baki vs Cédric Doumbé : Les folles conditions de la revanche se précisent

Une éventuelle revanche accordée à Cédric Doumbé pour combattre Baki devrait coûter très cher, avec des montants faramineux évoqués. Les conditions de ce second combat de MMA entre les deux combattants français prennent déjà forme et tous les fans attendent cet événement.

Le million pour Baki afin de retourner dans la cage contre Doumbé !

Cédric Doumbé l’a proclamé dès l’annonce de sa défaite dans l’octogone contre Baki : il veut une revanche avec un vrai vainqueur. Cette volonté fait suite à sa déconvenue, dans l’incompréhension générale, jeudi dernier, suite à la décision de l’arbitre de mettre fin à la confrontation au troisième round et d’annoncer le triomphe de Baïssangour Chamsoudinov par TKO. Mark Goddard a en effet refusé à “The Best” d’accorder un temps mort pour retirer une épine dans son pied. L’objet l’a handicapé pour poursuivre le combat. L’arbitre a suivi le règlement en lui demandant de poursuivre. L’ancien champion de kickboxing a continué de se plaindre et a été déclaré perdant. Après cette première défaite en MMA, Doumbé a immédiatement annoncé son souhait de refaire ce combat et il a aussi fait une requête auprès de la PFL pour obtenir un “no contest”.

« Je n’ai pas compris comment une écharde a pu le déranger », s’est justifié Mark Goddard sur son choix au média La Sueur. Les deux combattants vont désormais tenter de se mettre d’accord pour un autre combat, mais comme l’a déclaré Baki après sa victoire, la PFL devra sortir le chéquier. Le préparateur physique de Baki, Nabil Takali, vient de s’exprimer sur les conditions de ce re-match et d’autres règles, dont un combat en 5 rounds et non 3 et la possibilité d’utiliser les coudes, avant de parler d’argent en évoquant un minimum de 500 000 euros, allant même jusqu’à faire grimper le montant à 1 million.

« S’il y a un rematch, il faudra que le PFL sorte un très gros chèque, qu’ils autorisent les coudes et peut-être un combat en cinq rounds. Minimum 500k, 1 million ce serait le top. », a-t-il déclaré. Reste à attendre la réponse du PFL alors que Cédric Doumbé souhaite mettre cela rapidement en place et a parlé d’un nouveau combat dès le mois de mai prochain.