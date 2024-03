Ngannou confesse sa troublante perte de conscience sous les coups de Joshua

Sous le choc de la puissance des coups d’Anthony Joshua, Francis Ngannou a perdu tout souvenir du combat après son KO. Il a confié son mal-être après avoir été mis à terre dans une déclaration troublante.

En attendant un éventuel troisième combat de boxe et son retour dans l’octogone, Francis Ngannou est revenu sur ce qu’il a vécu pour la première fois de sa carrière : un KO. Le Predator a subi le pire de ses combats contre Anthony Joshua alors qu’il avait pourtant réussi ses débuts en boxe face à Tyson Fury quelques semaines auparavant. La puissance des coups d’AJ l’a assommé. C’est sur un terrible KO au deuxième round que le combattant camerounais a perdu son face-à-face sur le ring.

Convié à s’exprimer dans The MMA Hour sur cette défaite, Ngannou est revenu sur le déroulement de cette soirée du 8 mars à Riyad pendant laquelle il n’a pas pu rivaliser avec son adversaire. L’ancien champion de l’UFC a révélé avoir eu un trou noir ; il a perdu la mémoire suite à son KO. “Le premier coup avec lequel il m’a touché est littéralement le seul dont je me souvienne. Je ne me souviens pas du moment où je suis retourné sur le tabouret pour passer au 2ème round. Je n’étais plus là“, a décrit le Camerounais.

Les images terrifiantes de Francis Ngannou ayant le regard dans le vide confirment cette déclaration. “Le premier coup est le seul dont je me souvienne”, a-t-il précisé sur le moment de sa perte de mémoire.

