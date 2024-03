“Tu me manques”, la réaction surprise de Francis Ngannou à la photo de Kim Kardashian

Le combattant d’arts martiaux mixtes, Francis Ngannou, a provoqué une certaine confusion auprès de ses fans avant son combat contre Joshua ce vendredi soir. Il a répondu à un commentaire de Kim Kardashian sur son compte Twitter suivi par plus de 75 millions d’abonnés. Les internautes ne s’attendaient pas à une telle interaction entre les deux célébrités.

La dernière publication de Kim Kardashian sur le réseau social à l’oiseau bleu a agité sa communauté pour une raison inattendue. L’ex-femme de Kanye West a publié un selfie en voiture avec un message très basique, visiblement destiné à ses fans : “miss u”, traduit en français par “tu me manques”. Le message a suscité des millions de réactions sur le web, dont l’une plus étonnante que les autres : celle de Francis Ngannou. L’ancien champion poids lourd de l’UFC a répondu avec un mème du comédien américain Druski se pointant du doigt avec en légende “Moi ?”. Il s’est ainsi amusé avec beaucoup d’humour du post de la star de télé-réalité, faisant croire qu’il est proche de Kim Kardashian. De quoi lancer les spéculations les plus improbables sur leur éventuel rapprochement et bien faire rire les twittos.

Au mois de novembre dernier, une fausse rumeur était déjà devenue virale : Kim Kardashian serait sous le charme de Francis Ngannou. La rumeur, rapidement démentie, n’était qu’un vulgaire fake mis en place par un média africain peu scrupuleux afin de faire le buzz. Mais cette fois-ci, la réaction du combattant de MMA est bien réelle : il s’agit bien de son véritable compte Twitter. Il vient d’ailleurs de partager une vidéo de son arrivée à Riyad pour préparer son combat contre Anthony Joshua.