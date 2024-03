Baki : son mental salué par Daniel Woirin pour avoir fait face à 20 000 personnes hostiles

Daniel Woirin, entraîneur français de MMA reconnu, a livré ses impressions sur le combat entre Baki et Cédric Doumbé, saluant la performance du premier nommé, notamment face à la pression qu’il a subie à son entrée dans l’arène puis à celle de son rival, sans craquer mentalement, contrairement à Jordan Zebo qui avait subi un KO express face à “The Best”.

C’est à l’occasion de son passage à l’UFC 299, en compagnie du Français Benoît Saint-Denis pour l’émission « La Fine Équipe », que Daniel Woirin s’est exprimé sur le duel entre Doumbé et Baki. Il a qualifié la fin du combat au PFL Paris de véritable fiasco. L’entraîneur de MMA a tout d’abord critiqué la gestion de la situation par l’arbitre Marc Goddard, très critiqué depuis cet événement : “Les arbitres ont trop de pouvoir dans la cage, et souvent trop d’égo”, déplore-t-il avant de faire son analyse du combat : “Cédric Doumbé n’aurait pas dû demander une pause une deuxième fois, mais on peut lui parler. Les combattants ne sont pas des animaux, c’est le main event, laisse rouler. Il faut au moins lui faire un avertissement et lui dire que la prochaine fois, il arrête“.

D’après Daniel Woirin, Marc Goddard a mal géré la situation et aurait dû laisser Doumbé s’expliquer, puis éventuellement lui infliger un avertissement pour éviter d’interrompre un main event de cette manière. Il a ensuite félicité Baysangur Chamsoudinov pour son mental : “Baki a le mental. Il arrive face à 20 000 personnes en terrain hostile. Il est en France, chez lui, mais face à un public hostile, et il a su gérer ça. C’est qu’il est déjà fort mentalement, et c’est le plus important“.

En conclusion de son débriefe, Daniel Woirin a encore défendu l’attitude de Doumbé en révélant qu’il peut arriver que l’arbitre ne comprenne pas les propos d’un combattant, car celui-ci peut avoir des difficultés à s’exprimer correctement en raison de son protège-dents.

Depuis l’affrontement dans la cage entre les deux combattants français de MMA les réactions se multiplient, de nombreux observateurs de la discipline ou encore d’autres athlètes comme le Youtubeur GregMMA qui n’a pas mâché ses mots sur la prestation de Baki contre Doumbé en s’étonnant que ce dernier se soit plaint d’une petite épine dans le pied, qu’il aurait dû poursuivre sans interpeller l’arbitre.