La réaction sans macher ses mots de GregMMA au duel Doumbé vs Baki

Après son retour victorieux dans l’octogone, GregMMA a livré très sincèrement son avis sur le combat au sommet du MMA français entre Baki et Cédric Doumbé, dont l’issue a fait de nombreux déçus auprès des fans ainsi que des observateurs, dont le Youtubeur fait partie.

Alors qu’il avait tout d’abord annoncé Baki vainqueur avant de retirer ce pronostic, dans sa réaction à ce face-à-face pour le média Octoring, GregMMA a notamment confié comment il aurait réagi à la place de Doumbé dans la cage face à ce type de mésaventure et déplore que ce combat se soit conclu à cause d’une écharde dans le doigt de pied de ce dernier. “C’était un très beau combat bien disputé. Un round chacun, le dernier round devait décider de l’issue du combat et c’est malheureusement une épine qui a eu raison de ce combat.”, commente pour commencer Gregory Bouchelaghem.

Comme tous les fans de MMA, le vidéaste avec près d’un million d’abonnés sur YouTube a exprimé sa déception sur la manière dont Baki a gagné ce duel qui, selon lui, n’arrange aucun des deux combattants, même si pour le vainqueur, cela est un succès d’estime et qu’il demeure toujours invaincu dans la cage. “Baki, je pense, aurait voulu gagner d’une façon un peu plus spectaculaire. Et puis Cédric, il doit être un petit peu penaud d’avoir perdu à cause d’une épine. Un champion de ce calibre qui s’en va de cette manière, ce n’est jamais satisfaisant, ni pour l’un, ni pour l’autre.”, analyse-t-il.

En conclusion, GregMMA décrit sa réaction si ce type de mésaventure lui était survenue pendant un combat et émet des critiques sur la manière dont Doumbé a géré la situation. “Comme tout le monde, je vais dire la même chose. On fait fi de cette petite douleur.”, explique le pratiquant de MMA avant de préciser, “Mais bon, je ne suis pas dans sa tête. Peut-être que ça lui fait hyper mal et qu’on ne s’en rend pas compte. Mais logiquement, on continue. S’il a pris le risque que le combat s’arrête à cause d’une épine, c’est que ça devait le picoter sévèrement.”.

Il y a quelques jours, une ancienne gloire du MMA avait déjà fustigé la réaction de Doumbé pendant le combat contre Baki en faisant la comparaison avec un combat à l’UFC lors duquel un combattant a réussi à battre son adversaire malgré un bras cassé.