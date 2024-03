Cédric Doumbé peut te mettre KO d’une seconde à l’autre, affirme ce spécialiste du MMA

En attendant sa revanche contre Baki, Cédric Doumbé a récemment reçu les éloges d’un spécialiste des arts martiaux mixtes, Joe Rogan. Même si le combattant franco-camerounais n’a pas réussi à prouver les dires de cet observateur lors de son dernier combat, il a dû apprécier cette déclaration.

Septuple champion de kickboxing, Cédric Doumbé fait désormais parler de lui avec ses performances en MMA. Avant sa défaite controversée contre Baki, il était encore invaincu dans la cage et avait réussi sa reconversion dans cette discipline. Cependant, il devra confirmer les attentes placées en lui lors de son prochain combat. Lors du PFL Paris, “The Best” a déçu ses fans en s’inclinant contre Baysangur Chamsoudinov au troisième round sur TKO en raison d’une écharde dans l’orteil. Sous les sifflets du public, il a terminé cette soirée en promettant une revanche.

Malgré cette déconvenue, Cédric Doumbé a toujours impressionné certains spécialistes du MMA, comme Joe Rogan. Dans un ancien podcast, le commentateur avait décrit ce qu’il pense de “The Best” et avait été surpris par l’une de ses séances d’entraînement.

“Cédric Doumbé (…) Tu l’as déjà vu combattre ? Bordel ! C’est un ancien champion du monde de kickboxing au Glory et il est vraiment dangereux. Il a une éthique de travail dingue. (…) Il s’est entraîné dans ma salle et avec son entraîneur, ils ont fait des exercices de renforcement et pour travailler la condition physique.”, raconte-t-il pour commencer.

“Doumbé faisait d’abord un round de sprint sur un tapis de course manuel, puis un round intense au sac de frappe, puis un round de pliométrie. Il n’arrêtait pas d’enchaîner et de mélanger tous ces exercices.”, explique Joe Rogan avant de poursuivre ses compliments : “Son cardio est hors norme. Son plan d’attaque, c’est mettre le feu à ses adversaires avec sa technique, ses atouts athlétiques et sa stratégie au point où ils ne peuvent plus suivre.”.

Joe Rogan confie ensuite que Doumbé sait que ses rivaux ne travaillent pas autant que lui et met en avant son endurance : “Cédric Doumbé a ce truc en plus. Tout ça en sachant que dès que tu t’approches de lui, il peut te mettre KO d’une seconde à l’autre.”, a-t-il conclu.