Mohamed Henni se moque de Mbappé après sa plainte, “qu’il arrête de nous faire chier”

Nouvel épisode dans le conflit opposant Kylian Mbappé et Mohamed Henni ! Le Youtubeur, devenu célèbre pour ses analyses d’après-match de l’OM ponctuées de télévisions cassées, s’est exprimé en direct sur le plateau de TPMP ce jeudi soir pour parler de la mise en demeure que lui a adressée l’attaquant parisien suite à la diffusion d’une campagne publicitaire le mentionnant pour la promotion d’un kebab.

Il y a quelques jours, Mohamed Henni a annoncé avoir reçu une lettre de mise en demeure de la société de Kylian Mbappé suite à la commercialisation d’un sandwich de la chaîne de fast-food dont il est partenaire, Klüb Kebab, disponible uniquement en livraison à Paris et Marseille. C’est la description « Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé » utilisée pour présenter un kebab qui a provoqué la colère du clan Mbappé. Sur le plateau de TPMP, Momo a assuré être prêt à aller jusqu’au procès pour régler ce différend, attaqué par le buteur du PSG pour “utilisation de son nom à des fins commerciales et vol de propriété intellectuelle”.

“Mbappé a pété les plombs”, le buteur du PSG vivement critiqué dans TPMP !

Le Youtubeur avait reçu un ultimatum : il avait jusqu’à ce mercredi minuit pour retirer cette phrase des affiches promotionnelles. Pour le moment, le slogan est toujours bien présent. Suivi par plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube, Mohamed Henni ne compte visiblement pas suivre les consignes de la mise en demeure et a préféré tourner la situation en dérision dans l’émission de Cyril Hanouna. “Pour une histoire de kebab ! Une histoire de pain rond ! Quand je reçois la mise en demeure, je me dis ‘qu’est-ce que j’ai fait encore’. En plus, une mise en demeure alors que je n’ai pas de demeure”, s’est amusé à commenter Momo.

“J’étais choqué et surpris de la part de Kylian Mbappé, Mbappain, puisque c’est une histoire de pain. Je ne vois pas ce qu’il vient faire dans cette histoire. Je pense qu’il a d’autres combats à mener”, poursuit le vidéaste avant d’expliquer que, selon lui, Mbappé fait partie du “patrimoine français” et que tout le monde a le droit d’utiliser son nom. Il souhaitait faire un clin d’œil au joueur avec cette publicité, même s’il aurait pu nommer un autre joueur avec une “grosse tête ronde”.

Mohamed Henni ridiculise Kylian Mbappé !

Le chroniqueur Guillaume Genton a soutenu Momo dans cette affaire et a critiqué le choix du clan Mbappé de lui adresser une mise en demeure : “Envoyer ses avocats, c’est une forme de mépris […] Je pense qu’il a pété les plombs et qu’il se prend trop au sérieux. Ce n’est pas de la diffamation non plus”.

“Il ne veut être associé à aucune marque, à aucun joueur. Quand il est avec des Messi, des Neymar, il fait la gueule. À un moment, si tu veux jouer tout seul, va faire du tennis, va faire du golf“, poursuit le Youtubeur pour se moquer de Mbappé sous les rires d’Hanouna avant de conclure : “La malbouffe, ça fait partie du patrimoine du supporter de foot. On aime manger notre pizza devant le match, qu’il arrête de nous faire chier Mbappé. Il faut qu’il arrête de faire culpabiliser les gens”.

À lire aussi : Mohamed Henni s’est offert une luxueuse villa grâce à son ascension fulgurante

“Tout ça pour une histoire de kebab !” Après la mise en demeure de Kylian Mbappé au sujet d’un kebab, @henni_mo s’exprime en exclusivité dans #PAFAVECBABA ! pic.twitter.com/T6rTiPCC9c — TPMP (@TPMP) March 21, 2024

“Mbappé a pété les plombs !” Kylian Mbappé attaque @henni_mo en justice : Guillaume Genton réagit dans #PAFAVECBABA ! pic.twitter.com/TAmXCJoKHy — TPMP (@TPMP) March 21, 2024

“Mbappé c’est plus devenu une entreprise, qu’un joueur de football (…) Il est entrain de faire de son nom, une dictature !” Après la mise en demeure de Kylian Mbappé au sujet d’un kebab, @henni_mo s’exprime en exclusivité dans #PAFAVECBABA ! pic.twitter.com/CWrk7hsQgL — TPMP (@TPMP) March 21, 2024