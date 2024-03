Marc Goddard mettait des KO avant d’arbitrer Doumbé vs Baki

Avant de susciter la polémique avec sa décision lors du combat entre Cédric Doumbé et Baki au PFL le 7 mars dernier, Marc Goddard était connu pour être un arbitre expérimenté de MMA avec une carrière professionnelle de plusieurs années et un palmarès honorable en tant que combattant.

Si les passionnés de MMA connaissaient déjà Marc Goddard, d’autres l’ont découvert lors de son arbitrage controversé au PFL Paris 2. Dans l’octogone, il a ordonné l’arrêt du combat entre Cédric Doumbé et Baysangur Chamsoudinov au troisième round, déclarant Baki vainqueur après les réclamations de “The Best” concernant une épine dans le pied qui le gênait. Malgré les critiques, l’arbitre, qui a officié à l’UFC, a suivi le règlement et n’a commis aucune erreur.

Marc Goddard : un arbitre expérimenté et ancien combattant de MMA

En plus d’être arbitre, Marc Goddard connaît très bien le MMA pour avoir été un combattant professionnel dans sa jeunesse. Il a commencé sa carrière en 2002 et a cumulé 14 duels pour un bilan de 7 victoires et 6 défaites. Si son palmarès ne fait pas de lui un grand combattant, il a toujours offert du spectacle, tous ses combats se soldant par un KO.

En 2008, Marc Goddard a mis fin à sa carrière de combattant professionnel, mais il avait déjà commencé à arbitrer en 2004. Il est d’ailleurs devenu le premier arbitre britannique à officier dans une cage de l’UFC. Ces dernières années, il a arbitré de grands événements de MMA dans le monde entier pour différentes organisations, comme le PFL. C’est aujourd’hui l’un des arbitres les plus respectés de la Fédération internationale de MMA.

