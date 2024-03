La réaction sans macher ses mots de Salahdine Parnasse sur Benoît Saint Denis

Après la défaite de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier dans l’octogone de l’UFC 299, Salahdine Parnasse a livré ses impressions très sincères sur ce combat. L’issue de la rencontre a déçu de nombreux fans français de MMA, dont le pratiquant franco-marocain d’arts martiaux mixtes.

Benoît Saint-Denis s’était fait une place parmi les meilleurs combattants poids légers de l’UFC ces dernières années, mais sa déconvenue à l’UFC 299 marque un coup d’arrêt dans son ascension. Le Français avait mis à mal l’Américain dans le premier round avant de subir un KO dans le second face à la légende Dustin Poirier.

Malgré ce revers, les commentaires ont tout de même salué le talent de BSD. Dana White a tenu des propos élogieux à l’encontre du Français et de son adversaire. Cet échec ne devrait donc pas atténuer la carrière ni la réputation de “God of War”, qui affiche désormais un bilan de 13 victoires pour 2 défaites en MMA. Salahdine Parnasse s’est ensuite exprimé sur la dernière performance de Benoît Saint-Denis.

“C’est vrai qu’il a eu un staphylocoque avant le combat, donc apparemment, il était épuisé. Après, il a tout donné dans la cage, il a foncé dans le tas, comme il le fait dans tous ses combats”, déclare Salahdine Parnasse dans des propos pour la chaîne YouTube d’Ilies Mkt sur l’état de santé de BSD face à Dustin Poirier. Il poursuit : “Il est comme ça et c’est aussi ça qui fait sa force. Il gagne le premier round. Il aurait fallu gérer plus au niveau cardio, et il aurait pu faire d’autres choses.”.

Salahdine Parnasse décrit ensuite comment Benoît Saint-Denis s’est jeté sur l’Américain avant de se faire terminer. “Après, je ne vais pas mentir, je ne sais pas si Benoît aurait gagné sans le staphylocoque. Il a fait de grosses erreurs pendant le combat, et c’est ce qui a entraîné sa défaite. Mais bon, il apprend aussi, il a le temps de se rattraper.”. Pour le champion du KSW, son compatriote va devoir apprendre de ses erreurs afin de progresser. Il a conclu en souhaitant plein de bonheur et de réussite à son compère.