Benoit Saint-Denis vs Dustin Poirier en streaming live direct

Benoit Saint-Denis vs Dustin Poirier, suivez le combat lors de cette soirée de MMA en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur RMC Sport 2 de l’UFC 299 à partir de minuit (vers 4h du matin pour la carte principale). Cette nuit dans le Kaseya Center de Miami, en Floride, c’est le match au face-à-face au sommet des arts martiaux mixtes (MMA pour mixed martial arts) entre le combattant français et l’américain. BSD peut entrer dans l’histoire du MMA français en cas de victoire ce soir.

Les caméras de RMC Sport suivent cet événement au plus près. Les nombreux fans de Benoît Saint-Denis étaient déjà sur place plusieurs heures avant le début de l’événement pour attendre l’ouverture des portes du Kasseya Center afin de soutenir BSD dans ce défi. Avec un bilan de 13 victoires en 15 combats et une seule défaite dans la cage, le combattant français est opposé à une légende de l’UFC, Dustin Poirier, bien plus expérimenté. L’athlète américain compte à son actif 29 victoires.

Cette soirée de l’UFC débute, heure française, dans la nuit de ce samedi 9 mars au dimanche 10 mars. Tout d’abord, à minuit, la carte pré-préliminaire, puis à 2h la carte préliminaire et enfin à partir de 4h du matin la carte principale, avec : Kevin Holland vs Michael Page, Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier (début du combat programmé pour 5h30), Sean O’Malley vs Marlon Vera.

« Quand je marche dans la vallée de l’ombre et de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi », a posté comme message God of War sur son compte Instagram cette semaine avant son départ pour Miami

L’UFC 299 avec Benoit Saint-Denis vs Dustin Poirier sera disponible exclusivement en France sur RMC Sports à partir de 19,99 euros par mois ou avec le UFC Fight Pass à 9,99 euros par mois.