Cédric Doumbè pouvait m’éteindre en une droite, confesse Baki

Plus de trois semaines après le choc entre Cédric Doumbè et Baki, le combat continue de faire parler et les fans attendent toujours la date d’une possible revanche. Pour les faire patienter, des nouvelles images inédites dévoilent la réaction à chaud de Baysangur Chamsoudinov quelques minutes après sa victoire dans la cage, filmées par le média La Sueur.

Cédric Doumbè face à Baki, c’était le combat main-event du PFL Paris au début du mois de mars. Le duel a passionné et divisé la France du MMA. Son issue a toutefois frustré les spectateurs. Baysangur Chamsoudinov a été proclamé vainqueur devant les 20 000 personnes de l’Accor Arena, acquis à la cause de son adversaire avant le début du combat. Mais la foule a hué l’ex-champion de kickboxing suite à la décision de l’arbitre de mettre un terme au face-à-face en raison d’une écharde dans le doigt de pied de The Best, l’ayant gêné pour poursuivre l’affrontement.

Cédric Doumbè vs Baki : les coulisses de la victoire

Cette conclusion totalement inattendue a causé une immense déception pour Cédric Doumbè. Il a subi sa première défaite de sa carrière en MMA et a décidé de faire appel de la décision de l’arbitre auprès de la commission sportive pour obtenir un no-contest. Alors que plusieurs observateurs ont vivement critiqué son comportement de s’être laissé gêner par une petite épine dans l’orteil, Baki de son côté s’est satisfait de cette victoire et est resté très modeste après son succès. Il a réussi à ne pas être perturbé par la pression ainsi que les coups de pression de son rival avant leur confrontation.

Dans un reportage mis en ligne cette semaine par La Sueur, une séquence révèle les mots en coulisses de Baki avec son staff après avoir battu Doumbè. Il explique ne pas avoir voulu prendre trop de risque afin d’éviter d’être mis KO sur un coup de poing : « Je pouvais échanger beaucoup plus debout. Je ne voulais pas prendre de risque. Je suis resté sur des choses simples. On m’a dit qu’il pouvait m’éteindre en une droite. Je me suis dit « C’est Saitama ?! ». Donc, je voulais faire attention un peu, avec des jabs et de la lutte. ».

Des propos en référence au personnage de manga Saitama de One Punch Man. Ce dernier peut mettre à terre son adversaire d’un seul coup, une crainte qu’avait Baysangur Chamsoudinov avant le combat, mais qu’il a réussi à gérer parfaitement dans la cage.