Morgan Charrière plus en forme que jamais affiche un physique impressionnant

Très affûté physiquement, Morgan Charrière est prêt pour son prochain combat dans la cage ce week-end lors de l’UFC Fight Night 240. Le combattant français de MMA va tenter de poursuivre sa série de victoires face à l’Américain Chepe Mariscal.

Le physique monstrueux de Morgan Charrière !

Samedi 6 avril, l’UFC Fight Night 240 se déroule à Las Vegas et un Français sera présent à cette soirée : Morgan Charrière. L’ex-champion du Cage Warriors compte un palmarès de 19 victoires en 30 combats, avec 9 défaites et 1 match nul. Après son triomphe au Cage Warriors de 2019 à 2023, KING MOGO a fait ses grands débuts dans la prestigieuse ligue de l’Ultimate Fighting Championship en septembre dernier lors de l’UFC Paris 2 face à Manolo Zecchini. Il a remporté la victoire dès le premier round par KO et a décroché le bonus de la performance de la soirée.

Morgan Charrière va devoir faire face à Chepe Mariscal, un rival plus expérimenté et plus redoutable que son précédent adversaire. Mais il compte bien poursuivre son ascension à l’UFC avec une nouvelle victoire. En attendant, le combattant français affine sa préparation à quelques jours de l’événement. Il apparait très en forme sur les images publiées sur ses réseaux sociaux et travaille dur pour être prêt à remporter ce combat.

Lors de cette soirée de l’UFC, la France sera également représentée par Nora Cornolle. Elle affrontera l’Anglaise Molly McCann lors du premier combat de l’événement.

