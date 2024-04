La réaction sans macher ses mots de Jordan Zébo au duel Doumbé vs Baki

En attendant la décision officielle de la Fédération Française de MMA sur la demande de no-contest de Cédric Doumbé pour son combat contre Baki, cet affrontement continue de faire parler. Cette fois-ci, c’est au tour de Jordan Zébo de livrer son opinion sur ce duel.

Près d’un mois après le duel entre Doumbé et Baki, une soirée à l’issue décevante pour les fans de MMA, les réactions continuent d’affluer. L’arrêt de l’arbitre au 3ème round suite à la blessure au pied de “The Best” causée par une écharde dans l’orteil fait débat. Jordan Zébo s’est exprimé sur cet incident pour donner son avis ainsi que son analyse du déroulement de ce face-à-face et de son résultat.

Depuis sa défaite expéditive contre Doumbé, Jordan Zébo a réussi son retour dans la cage à l’occasion de l’Ares 19 avec une victoire sur décision face à Carlos Graca, relançant ainsi sa carrière. Lors de cet événement, le média spécialisé dans le MMA, La Sueur, a suivi le combattant français pour filmer les coulisses de ce combat. Face à la caméra, il s’est notamment confié sur l’opposition entre Baki et Doumbé.

“C’est le sport, c’est comme ça. C’est dommage que ça n’aille pas au bout”, réagit Zébo pour commencer, avant de poursuivre : “C’est une victoire méritée pour Baki vu que ce sont les règles. L’arbitre lui a dit de continuer. Si tu peux survoler le truc qui te dérange, tu continues. Ce sont les règles, l’arbitre t’avertit une première fois, ensuite, tu ne continues pas, c’est comme ça.”.

Jordan Zébo a ensuite salué la performance de Baki contre Doumbé, même s’il regrette la conclusion du combat et aurait préféré une autre issue : “Baki, j’ai bien aimé, il a géré, j’ai bien aimé ce qu’il a proposé. C’était un beau combat. Bien sûr, on préfère toujours quand ça va jusqu’au bout, qu’il y a un vrai finish. Mais c’est une victoire, une victoire dans les règles. Fier de Baki, il a fait un bon travail. C’est un combat qui lui permet de prendre confiance et d’acquérir une bonne expérience sur un gros événement.”.