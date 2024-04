La vidéo du sensationnel KO de Salahdine Parnasse sur Mircea

Le public de l’Adidas Arena choqué par le KO de Salahdine Parnasse face à Mircea ! Découvrez les images.

Double champion du KSW, Salahdine Parnasse a confirmé les attentes placées en lui avec une belle victoire sur Valeriu Mircea par KO dès le premier round de leur combat. Le combattant français conserve ainsi sa ceinture chez les poids légers et a mis le feu à la salle Parisienne.

“Je vis vraiment que pour le MMA, j’habite juste en bas de la salle, c’est l’entraînement qui paye. Merci à tous les Français qui sont venus.” a déclaré Salahdine Parnasse après sa victoire. Il a éteint son rival avec head kick du gauche, avec ce seul coup, Mircea a fini à terre, complètement sonné.

