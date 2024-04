Morgan Charrière vs Chepe Mariscal en streaming live direct

Morgan Charrière vs Chepe Mariscal, suivez ce combat de MMA en live dans la nuit de ce samedi au dimanche 7 avril, comment suivre en direct streaming légal sur RMC Sport Live 3 diffuseur unique en France. À Las Vegas, c’est le second combat à l’UFC du combattant signé sur l’agence de Booba, Starting Block.

Pour leur grande première aux USA après avoir enflammé Paris en septembre dernier, Morgan Charrière et Nora Cornolle veulent faire honneur au MMA français à l’UFC Apex de Las Vegas. Le Last Pirate de retour pour sa deuxième apparition à l’UFC a validé sa pesée sans trembler et est désormais prêt à se battre avec Chepe Mariscal. Le début de cet UFC Fight Night à Las Vegas ont commencé avec une prise d’antenne sur RMC aux alentours de 20 heures avec donc les deux Français qui vont combattre, Cornolle chez les -61kgs, et Charrière chez les -66kgs.

Pour son entrée aux Etats-Unis, Cornolle a bien commencé la soirée pour les tricolores avec une victoire au deuxième round contre Melissa Mullins, elle a mis KO son adversaire en signant un finish spectaculaire pour ce second combat de sa carrière à l’UFC et va inspirer Morgan Charrière pour en faire même cette nuit. Après le KO infligé à Manolo Zecchini. Morgan Charrière veut poursuivre sur sa lancée contre Chepe Mariscal dans un choc à suivre sur RMC Sport vers 2 heures du matin en France.

L’UFC est à suivre en direct à partir de 20 heures sur Twitch avec la carte préliminaire sur la plateforme RMC Sport Combat puis ave le face à face entre Salahdine Parnasse vs Valeriu Mircea dans la suite de la soirée lors de la carte principale de l’événement, à découvrir via un abonnement payant ou bien gratuitement sur Youtube via un proxy depuis les États-Unis.